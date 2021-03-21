Экс-глава КС: какая судьба ждет парламент Молдовы – роспуск или...

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе считает, что 23 марта – это не крайняя дата, после которой в обязательном порядке необходимо прибегать к процедуре роспуска парламента, несмотря на то что могут быть исчерпаны две попытки утвердить правительство.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Многие эксперты в области конституционного права задаются вопросом, какое постановление может вынести Конституционный суд (КС) 22 марта, после того как члены инстанции не стали приостанавливать действие указа президента Молдовы Майи Санду о выдвижении кандидата в премьеры и признали допустимым рассмотрение этого вопроса по существу. Аналитики считают, что постановление КС в понедельник может примерить стороны – стать эдаким соломоновым решением, а это означает, что досрочные парламентские выборы нежелательны. Ход событий, полагают эксперты, приведет к ситуации, когда глава государства, хочет она того или нет, организует еще одну встречу с парламентскими фракциями и группами, чтобы спросить депутатов, что делать с законодательным органом нынешнего созыва.

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе считает, что многое зависит от намерений президента. Если Санду реально хочет утвердить правительство, а не формально, то в этом случае у инстанции будут аргументы сохранить законность этого указа и начатая процедура будет доведена до конца. По словам Тэнасе, если суд, напротив, сочтет, что конституционные инструменты используются недопустимым образом, вопреки духу Конституции, то может быть и другое решение.

"Коммуникация, которую в настоящее время предлагает администрация президента, в большей степени осуществляется посредством лозунгов, посланий, которые передаются через брифинги. Все они написаны на деревянном языке, в котором нет особых деталей, чтобы понять, каковы настоящие намерения президента", – сказал Тэнасе.

По его словам, те, кто настаивает на сценарии досрочных парламентских выборов, должны понимать фундаментальный аспект, что на самом деле Конституционный суд может не согласиться с роспуском законодательного органа, и в этом отношении есть очень уместный аргумент.

"Роспуск парламента – это санкция, наложенная на парламент за неспособность или нежелание утверждать правительство, или в настоящее время у нас нет этого элемента. Законодательный орган хочет утвердить свой кабмин, и неизвестно, пойдет ли суд на то, чтобы распустить парламент", – подчеркнул Тэнасе.

Собеседник отметил, что роспуск законодательного органа – это действие не на усмотрение президента, у которого могут быть политические причины. Как пояснил эксперт, на такие меры могут идти лишь в качестве санкционирования парламента, если он не способен утвердить правительство.

По мнению Тэнасе, 23 марта – это не предельный срок, после которого в обязательном порядке необходимо прибегать к роспуску законодательного органа, даже если исчерпаны две попытки утвердить правительство.

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"У Конституционного суда может быть другое мнение, но лично я считаю, что не все возможности были исчерпаны. В решении КС от 2013 года говорится, что этот трехмесячный срок применяется к ситуации, когда парламент не мог утвердить правительство. Но этот срок не применяется к ситуации, когда законодательному органу не была предоставлена ​​возможность утвердить кабмин, поэтому суд может не констатировать обстоятельств для роспуска", – сказал собеседник.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице , предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России

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