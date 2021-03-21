Депутат: парламент Молдовы соберется на заседание 22 марта

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. В понедельник молдавские депутаты соберутся на пленарное заседание парламента. Об этом сообщил в воскресенье законодатель от фракции DA Ливиу Вовк на своей странице в Facebook.
"Нам сообщили, что завтра в 15.00 состоится пленарное заседание парламента. Повестка не объявлена. Узнаем ее только завтра", – отметил Вовк.
По мнению депутата, пока одни наслаждаются выходными, где-то кто-то ведет переговоры – "кто, с кем и каков предмет переговоров, будет ясно завтра".
Заседание парламента Молдовы в пятницу, 19 марта, завершилось из-за отсутствии кворума. Такой же исход был и днем ранее.
К слову, на 22 марта намечено и заседание Конституционного суда, где будет рассмотрено обращение депутатов-социалистов по поводу конституционности указа президента Майи Санду о выдвижении лидера PAS Игоря Гросу в качестве кандидата на пост премьера. Рассмотрение вопроса начнется в 10.00.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>