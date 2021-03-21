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Заседание парламента Молдовы. Архивное фото

Депутат: парламент Молдовы соберется на заседание 22 марта

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210321/34063695/deputat-parlament-moldovy-soberetsya-na-zasedanie-22-marta.html

В этот же день намечено заседание Конституционного суда, на котором будет рассмотрено обращение о конституционности указа президента о выдвижении Игоря Гросу кандидатом на пост премьера.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. В понедельник молдавские депутаты соберутся на пленарное заседание парламента. Об этом сообщил в воскресенье законодатель от фракции DA Ливиу Вовк на своей странице в Facebook.

"Нам сообщили, что завтра в 15.00 состоится пленарное заседание парламента. Повестка не объявлена. Узнаем ее только завтра", – отметил Вовк.

По мнению депутата, пока одни наслаждаются выходными, где-то кто-то ведет переговоры – "кто, с кем и каков предмет переговоров, будет ясно завтра".

Пост депутата от DA Ливиу Вовк в Facebook
© Screenshot / Facebook / Liviu Vovc
Пост депутата от DA Ливиу Вовк в Facebook

Заседание парламента Молдовы в пятницу, 19 марта, завершилось из-за отсутствии кворума. Такой же исход был и днем ранее.

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В субботу, 20 марта, члены парламентской юридической комиссии решили предложить законодательному органу снять депутатскую неприкосновенность с двух представителей фракции Партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Глава комиссии, депутат от фракции Партии социалистов Василий Боля отметил, что выводы комиссии будут переданы постоянному бюро парламента, которое примет решение о созыве высшего законодательного органа и обсуждении этих вопросов.

К слову, на 22 марта намечено и заседание Конституционного суда, где будет рассмотрено обращение депутатов-социалистов по поводу конституционности указа президента Майи Санду о выдвижении лидера PAS Игоря Гросу в качестве кандидата на пост премьера. Рассмотрение вопроса начнется в 10.00.

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