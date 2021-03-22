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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Додон: срочно нужно правительство, которое начнет массовую вакцинацию

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210322/34066580/dodon-srochno-nuzhno-pravitelstvo-kotoroe-nachnet-massovuyu-vaktsinatsiyu.html

Лидер социалистов считает, что прежде чем проводить досрочные парламентские выборы, нужно провести массовую иммунизацию населения.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В Молдове необходимо срочно назначить профессиональное и полноценное правительство, которое в течение нескольких недель обеспечит начало массовой вакцинации, заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон.

По его мнению, только после вакцинации 300-400 тысяч граждан "можно будет вернуться к вопросу политических сценариев и выборов".

"В подобной ситуации требовать досрочных выборов в ближайшие 3-4 месяца могут только циничные политики, которые преследуют свои узкие политические интересы в ущерб интересам и здоровью большинства граждан нашей страны", — написал Додон в социальных сетях.

Он опубликовал график динамики выявляемых еженедельно случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова, на котором показан и коэффициент заражения (сколько новых заражений приходится на одного инфицированного).

По заключению экспертов, Молдова сейчас находится на пике заболеваемости: зарегистрирован максимум еженедельных случаев заражения за весь период - 10 571, отметил лидер ПСРМ. При этом коэффициент заражения снижается: на прошлой неделе он составлял 1,01 по сравнению с 1,05 неделей раньше, и можно ожидать снижения количества новых случаев заражения в начале апреля.

"Такие периоды, в течение которых идет рост случаев заражения коронавирусом, длятся по 4-5 недель и ожидают нас каждые 2-3 месяца, по меньшей мере, до начала массовой вакцинации населения", – заявил Додон.

По его словам, правительство необходимо назначить именно в период между текущей волной заболевания и следующей, которая, по мнению экспертов, будет в конце апреля – начале мая.

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Теги:
вакцинация

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