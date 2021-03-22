13:41 22 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.18
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Парламент

Pentru Moldova не будет голосовать за снятие иммунитета с двоих депутатов

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (329)
12202
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210322/34070819/pentru-moldova-ne-budet-golosovat-za-snyatie-immuniteta-s-dvoikh-deputatov.html

В Pentru Moldova обозначили свою позицию по поводу вопроса о снятии неприкосновенности с депутатов фракции Партии "Шор" Дениса Уланова и Петра Жардана.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Платформа Pentru Moldova не будет участвовать в голосовании о лишении неприкосновенности депутатов Дениса Уланова и Петра Жардана. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе парламентской группы.

В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов от фракции Партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

"Парламентская платформа Pentru Moldova считает необоснованным требование генерального прокурора Александра Стояногло лишить неприкосновенности депутатов Дениса Уланова и Петра Жардана" – говорится в заявлении.

Аргументы Генпрокуратуры недостаточны и неубедительны, поэтому для снятия иммунитета и предъявления обвинения нет никаких оснований", – отмечено также в пресс-релизе парламентской группы.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Боля рассказал подробности по вопросу о снятии иммунитета с двоих депутатов

В заявлении указано, что "уже существенно нарушены права депутатов на защиту, поскольку был запрещен допуск их адвокатов на заседание для представления аргументов защиты в ответ на позицию генерального прокурора".

"Несомненно, часть наших коллег-депутатов из других фракций проголосует сегодня за лишение Уланова и Жардана неприкосновенности, хотя завтра точно так же могут поступить с каждым из них… Поэтому позиция платформы Pentru Moldova такова: мы не будем участвовать в этом дешевом спектакле и поддерживать его, так как он не имеет ничего общего с законом", – отметили в Pentru Moldova.

Денис Уланов депутатам: прошу проголосовать за снятие неприкосновенности>>>

В субботу, 20 марта, члены парламентской юридической комиссии решили предложить законодательному органу снять депутатскую неприкосновенность с двух представителей фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Глава комиссии, депутат от фракции Партии социалистов Василий Боля отметил, что выводы комиссии будут переданы постоянному бюро парламента, которое примет решение о созыве высшего законодательного органа и обсуждении этих вопросов.

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кража миллиарда и концессия аэропорта: что известно о делах Жардана и Уланова

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

Жардан: меня не пугает мысль остаться без депутатской неприкосновенности>>>

Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (329)

По теме

Экс-глава КС: какая судьба ждет парламент Молдовы – роспуск или...

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться