Pentru Moldova не будет голосовать за снятие иммунитета с двоих депутатов

В Pentru Moldova обозначили свою позицию по поводу вопроса о снятии неприкосновенности с депутатов фракции Партии "Шор" Дениса Уланова и Петра Жардана.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Платформа Pentru Moldova не будет участвовать в голосовании о лишении неприкосновенности депутатов Дениса Уланова и Петра Жардана. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе парламентской группы.

В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов от фракции Партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

"Парламентская платформа Pentru Moldova считает необоснованным требование генерального прокурора Александра Стояногло лишить неприкосновенности депутатов Дениса Уланова и Петра Жардана" – говорится в заявлении.

Аргументы Генпрокуратуры недостаточны и неубедительны, поэтому для снятия иммунитета и предъявления обвинения нет никаких оснований", – отмечено также в пресс-релизе парламентской группы.

В заявлении указано, что "уже существенно нарушены права депутатов на защиту, поскольку был запрещен допуск их адвокатов на заседание для представления аргументов защиты в ответ на позицию генерального прокурора".

"Несомненно, часть наших коллег-депутатов из других фракций проголосует сегодня за лишение Уланова и Жардана неприкосновенности, хотя завтра точно так же могут поступить с каждым из них… Поэтому позиция платформы Pentru Moldova такова: мы не будем участвовать в этом дешевом спектакле и поддерживать его, так как он не имеет ничего общего с законом", – отметили в Pentru Moldova.

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В субботу, 20 марта, члены парламентской юридической комиссии решили предложить законодательному органу снять депутатскую неприкосновенность с двух представителей фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Глава комиссии, депутат от фракции Партии социалистов Василий Боля отметил, что выводы комиссии будут переданы постоянному бюро парламента, которое примет решение о созыве высшего законодательного органа и обсуждении этих вопросов.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

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Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

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