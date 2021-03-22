Додон прокомментировал решение Конституционного суда об указе Санду

Экс-президент считает, что решение КС от 22 марта будет иметь очень тяжелые последствия в правовом и конституционном плане.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игоря Додон считает, что Конституционный суд республики своим решением от 22 марта фактически оформил конституционный переворот. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению политика, инстанция изменила свою собственную позицию от 23 февраля 2021 года и многие другие, где четко указано про решающую роль парламентского большинства.

"Сегодняшнее решение превращает Молдову из парламентской республики в президентскую, когда решающее слово не за высшим законодательным органом, а за главой государства", – отметил Додон.

По его словам, к сожалению, решение КС от 22 марта будет иметь очень тяжелые последствия в правовом и конституционном плане, а также для простых граждан.

"Партия социалистов завтра же проведет заседание руководящих органов, чтобы совместно определить дальнейшие шаги. Вместе с тем, мы остаемся приверженными своей позиции: те, кто распустят парламент и толкнут страну в избирательную кампанию, должны взять на себя ответственность за жизни тысяч человек, которые неизбежно погибнут от эпидемии", – отметил Додон.

Ранее Конституционный суд Молдовы признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра Молдовы. Однако судья КС Владимир Цуркан высказал особое мнение по данному вопросу.

С запросом о проверке конституционности указа Санду в КС обратились депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Григорий Новак, Василе Боля, Александр Суходольский и Влад Батрынча.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

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