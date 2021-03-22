В парламенте сняли иммунитет с депутата Петра Жардана

В высшем законодательном органе Молдовы проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с народного избранника.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В молдавском парламенте сняли иммунитет с депутата фракции "Шор" Петра Жардана.

За снятие депутатской неприкосновенности отдали голоса 68 народных избранников.

Эту процедуру попросил провести в законодательном органе генпрокурор Александр Стояногло.

"Хочу воспользоваться своим правом запросить снятие иммунитета с двух ваших коллег, двух депутатов парламента, в отношении которых у нас есть доказательства об их участии в "краже миллиарда" и, соответственно, нарушения на госпредприятии "Кишиневский международный аэропорт" в период его концессии", - заявил Стояногло.

По словам генпрокурора, что касается Жардана, то в 2013 году он злоупотребил служебным положением: исполняя обязанности генерального директора аэропорта, "по договоренности с другими людьми умышленно действовал в интересах преступной группы".

Как отметил Стояногло, о решении передать аэропорт в концессию Жардан знал еще 31 июля 2013 года, а через два месяца подписал договор о страховании на 4,8 миллионов леев, что нанесло государству большой ущерб.

"Снятие иммунитета - это не признание виновности человека. Презумпция невиновности остается во главе угла, спасибо за это уточнение генпрокурору", - заявил в ходе слушаний Жардан.

По его данным, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять такое страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

Ранее парламентская платформа Pentru Moldova заявила, что считает необоснованным требование Стояногло о снятии депутатской неприкосновенности с народных избранников. Они заявили, что не станут голосовать за такое решение в парламенте.

В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

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