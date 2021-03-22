Глава Конституционного суда пояснила принятое решение об указе Санду

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Глава Конституционного суда Молдовы Домника Маноле пояснила аргументы, которые учли члены инстанции, признав соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьера.

КС озвучил хронологию событий

Маноле напомнила, что 16 марта между главой государства и парламентскими фракциями состоялся новый раунд консультаций по поводу выдвижения нового кандидата на пост премьер-министра.

"Спустя некоторое время после проведения консультаций госпожа Марианна Дурлештяну, которая была кандидатом от формализованного парламентского большинства, объявила в социальной сети, что отказывается быть кандидатом на пост главы правительства. В этот же день президент Молдовы издала указ №47, согласно которому выдвинула господина Игоря Гросу в качестве кандидата на пост главы кабинета министров", – сказала Маноле.

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Как сообщила Маноле, 18 марта в рамках пленарного заседания парламента глава фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ зачитал декларацию о формировании нового парламентского большинства и пригласил президента встретиться с представителями большинства на консультации.

"В этот же день глава фракции ПСРМ зачитал декларацию о формировании парламентского большинства для поддержки кандидатуры Владимира Головатюка на пост премьер-министра. Декларацию подписали 53 депутата. В пресс-релизе, опубликованном в тот же день на сайте президента Молдовы, было отмечено среди прочего, что новые консультации с парламентскими фракциями и группами возможны только после того, как будут исчерпаны эффекты указа №47 от 16 марта 2021 года", – уточнила Маноле.

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На чем основывалось решение КС

В озвученном в понедельник постановлении, как отметила глава КС, инстанция изучила, соответствует ли указ, согласно которому Гросу был выдвинут кандидатом в премьеры, статье 98 п. 1 Конституции. В частности, суд проанализировал:

проконсультировался ли президент с парламентскими фракциями до подписания опротестованного указа; было ли по итогам консультаций с фракциями сформировано абсолютное парламентское большинство, которое поддерживало кандидата в премьеры; повлиял ли отказ Марианны Дурлештяну быть выдвинутой кандидатом в премьеры на существование абсолютного формализованного парламентского большинства; выдвинула ли президент кандидата на пост премьера в пределах своих дискреционных полномочий, разрешенных Конституцией.

"Президент Молдовы проконсультировалась с парламентскими фракциями по поводу выдвижения кандидата на пост премьера до подписания указа. То есть первое условие было выполнено", – заявила Маноле.

Как отметила глава КС, суд констатировал, что депутаты, которые составляли абсолютное формализованное парламентское большинство путем подписания соответствующей декларации от 11 февраля 2021 года, не аннулировали этот документ.

"Эти законодатели не отказались от кандидатуры Марианны Дурлештяну, которая была предложена в качестве кандидата в премьеры, ни до консультаций, ни во время, ни после их окончания. Конституционный суд отметил, что после консультаций с фракциями 16 марта было идентифицировано абсолютное формализованное парламентское большинство, которое поддерживало кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьера. Таким образом, и второе условие было выполнено", – сказала Маноле.

По ее словам, отказ Дурлештяну быть кандидатом на пост главы правительства, высказанный публично в соцсети, действителен и у него был эффект с момента объявления, то есть с 16 марта.

"С момента отказа Марианны Дурлештяну быть кандидатом на пост премьера абсолютное формализованное парламентское большинство прекратило существование", – подчеркнула Маноле.

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Она обратила внимание на то, что если не сформировано абсолютное формализованное парламентское большинство, то президент обязан после консультаций с фракциями выдвинуть кандидата на пост главы правительства, даже если силы в законодательном органе не согласны с предложением главы государства.

"Опротестованный указ был издан после того, как президент констатировала, что абсолютное формализованное парламентское большинство прекратило существование из-за отказа Марианны Дурлештяну быть кандидатов в премьеры. Статья 98 п. 1 Конституции не фиксирует сроки, в течение которых президент должен выдвинуть после консультаций с фракциями кандидата на пост главы правительства", – отметила Маноле.

Глава КС подчеркнула, что ни факт отказа человека быть кандидатом в премьеры со стороны абсолютного формализованного парламентского большинства, ни тот факт, что это большинство не было подстраховано убеждением кандидата о сохранении согласия быть кандидатом, не могут быть вменены президенту Молдовы.

"Если констатируется отсутствие абсолютного формализованного парламентского большинства, которое поддерживает кандидата, президент вправе выдвинуть кандидата на этот пост, даже если парламентское большинство несогласно с ее решением", – сказала Маноле.

Что делать большинству?

Глава КС отметила, что абсолютное формализованное парламентское большинство, формирование которого было осуществлено после опротестованного указа, пользуется достаточным количество конституциональных гарантий.

"В первую очередь парламентское большинство может не выдвигать вотум доверия по программе и команде правительства... Во-вторых, гипотетически, если истекает срок, предусмотренный статьей 85 п.2 Конституции, у абсолютного парламентского большинства есть возможность поднять проблему утверждения правительства в рамках обязательных консультаций с президентом в случае роспуска парламента", – сказала Маноле.

По ее словам, гарантии в обсуждениях уравновешивают дискреционные полномочия президента в отношении сохранения или аннулирования указа по выдвижению кандидата в премьеры в случае, если аннулирование запрошено парламентским большинством, о формировании которого было объявлено после подписания указа главы государства.

"В итоге КС констатировал конституционность указа президента №47 от 16 марта о выдвижении Игоря Гросу в качестве кандидата на пост премьер-министра", – заключила Маноле.

Ранее Конституционный суд Молдовы признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра Молдовы. Однако судья КС Владимир Цуркан высказал особое мнение по данному вопросу.

С запросом о проверке конституционности указа Санду в КС обратились депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Григорий Новак, Василе Боля, Александр Суходольский и Влад Батрынча.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

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