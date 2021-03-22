Петра Жардана увели на допрос после лишения иммунитета

После снятия депутатской неприкосновенности с народного избранника Петра Жардана его увели на допрос прямо с заседания парламента.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Депутат Петр Жардан препровожден на допрос. Он покинул заседание парламента в сопровождении прокурора Виктора Мунтяну.

Ранее в рамках заседания в понедельник с народного избранника сняли иммунитет, за это проголосовали 68 парламентариев.

Перед уходом Жардан не делал заявлений для прессы.

По словам генпрокурора Александра Стояногло, в 2013 году Жардан злоупотребил служебным положением: исполняя обязанности генерального директора Международного кишиневского аэропорта, "по договоренности с другими людьми умышленно действовал в интересах преступной группы".

Как отметил Стояногло, о решении передать аэропорт в концессию Жардан знал еще 31 июля 2013 года, а через два месяца подписал договор о страховании на 4,8 миллионов леев, что нанесло государству крупный ущерб.

По данным же самого Жардана, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять такое страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

Также в ходе слушания вопроса о снятии иммунитета Жардан попросил прощения у членов своей семьи за то, что им приходится переживать такие моменты.

"Давайте не будем давить на компетентные структуры, потому что правда все равно восторжествует. Я не показываю ни на кого пальцем, но призываю вас отказаться от амбиций и политического пиара. Давайте делать свою работу. Я не прикрываюсь депутатской неприкосновенностью", - заключил Жардан.

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