В парламенте лишили депутатской неприкосновенности Дениса Уланова

По просьбе Генпрокурора в Высшем законодательном органе рассмотрели вопрос снятия иммунитета еще с одного народного избранника.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В молдавском парламенте сняли иммунитет с депутата фракции "Шор" Дениса Уланова. Это произошло в ходе заседания в понедельник.

За снятие депутатской неприкосновенности отдали голоса 70 народных избранников. Позднее появилась информация о задержании Дениса Уланова на 72 часа, но эту информацию корреспонденту Sputnik на момент написания материала не подтвердили.

Процедуру снятия с Уланова иммунитета в законодательном органе затребовал Генпрокурор Александр Стояногло.

"Прошу снятия депутатской неприкосновенности для задержания, ареста, обыска и и уголовного преследования депутата Дениса Уланова за совершение мошенничества. То есть, соучастия в хищении средств, а также устранения препятствий для незаконного приобретения собственности одних лиц путем введения в заблуждение других, - заявил Генпрокурор на заседании.

По его словам, в отношении Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, как уточнил Стояногло, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

А именно, как добавил Стояногло, Уланов действовал в интересах Илана Шора, в то время как последний возглавлял преступную группировку.

"Ранее вас допрашивали по другому делу, ревизионному. И у вас был статус свидетеля. Сейчас же вас будут допрашивать как подозреваемого, обвиняемого и так далее," - заявил Стояногло.

По мнению Уланова, все дело в том, что он много лет работал адвокатом Шора, "это явный прецедент преследования адвоката за выполнение его работы".

"В отношении меня нет ни то что явных, даже косвенных доказательств. Это мое обращение ко всем адвокатам этой страны, завтра ваш клиент может стать предметом уголовного расследования, к которому вы не имеете никакого отношения, и вы, адвокат, будете обвинены в преступном сговоре. Ваш договор и Конституция не помогут", - считает Уланов.

Как полагает депутат, последующее его уголовное преследование, арест и обыски не дадут результата.

В понедельник на заседании Высшего законодательного органа уже лишили неприкосновенности другого народного избранника от фракции "Шор" Петра Жардана.

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