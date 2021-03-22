Политический пасьянс: проголосуют ли в парламенте за правительство Гросу

Грозят ли Молдове досрочные выборы в парламенте, смогут ли депутаты проголосовать за кабмин под руководством Гросу, какова позиция президента по этому вопросу, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Указ президента Молдовы Майи Санду о выдвижении лидера PAS Игоря Гросу кандидатом в премьеры Конституционный суд признал соответствующим Основному закону страны. Однако точка в противостоянии между главой государства и парламентом не поставлена. О том, что ждет страну и как развернется политическая шахматная партия, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Позиция президента

Глава государства отметила, что после того, как КС признал ее указ конституционным, парламент должен решать, поддерживать ли программу и команду правительства под руководством Гросу.

"Если не поддержит, то идем дальше в Конституционный суд и будем говорить о досрочных выборах", – сказала Санду в эфире одного из телеканалов в понедельник.

На вопрос о том, с каким месседжем предложенный президентом кандидат идет в парламент, глава государства отметила, что тут надо обращаться к Гросу.

"Думаю, в ближайшие дни мы увидим и его месседж, и его команду", – отметила Санду.

По ее словам, если депутаты проголосуют за правительство Гросу, то кабмин возьмет на себя ответственность за решением проблем, сможет "очистить" часть госструктур, которые находятся в подчинении правительства от коррупционных элементов.

"Однако решение за парламентом", – сказала президент.

КС и точки над "i"?

Конституционный суд Молдовы признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра Молдовы. Однако судья КС Владимир Цуркан высказал особое мнение по данному вопросу.

С запросом о проверке конституционности указа Санду в КС обратились депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Григорий Новак, Василе Боля, Александр Суходольский и Влад Батрынча.

Глава КС Домника Маноле объяснила принятое инстанцией решение на отдельном брифинге. Суд посчитал, что президент ничего не нарушал.

"Если констатируется отсутствие абсолютного формализованного парламентского большинства, которое поддерживает кандидата, президент вправе выдвинуть кандидата на этот пост, даже если парламентское большинство несогласно с ее решением", – сказала Маноле.

По ее словам, парламентское большинство, формирование которого было осуществлено после подписания опротестованного указа, пользуется достаточным количество конституциональных гарантий.

Условия для роспуска парламента - под вопросом?

Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что "в аргументации сегодняшнего "странного" решения Конституционного суда, которую опубликовали, появляются новые формулировки".

"Оказывается, если 51 депутат не проголосует за Гросу, то это не станет автоматически поводом для роспуска парламента. Таким образом, для роспуска законодательного органа, президент должен опять повести переговоры с депутатами, на которых парламентское большинство может предъявить президенту, что не согласны на роспуск парламента и готовы поддержать другого кандидата в премьеры", – отметил Додон.

По его словам, "следующие жаркие дебаты, при сохранении формализованного парламентского большинства, будут, когда Конституционному Суду предстоит подтвердить, что соблюдены конституционные условия для роспуска законодательного органа".

Ранее Додон отметил, что Конституционный суд своим решением от 22 марта фактически оформил конституционный переворот.

По мнению политика, инстанция изменила свою собственную позицию от 23 февраля 2021 года и многие другие, где четко указано про решающую роль парламентского большинства.

"Сегодняшнее решение превращает Молдову из парламентской республики в президентскую, когда решающее слово не за высшим законодательным органом, а за главой государства", – отметил Додон.

Он считает, что "решение КС от 22 марта будет иметь очень тяжелые последствия в правовом и конституционном плане, а также для простых граждан".

"Партия социалистов завтра же проведет заседание руководящих органов, чтобы совместно определить дальнейшие шаги. Вместе с тем, мы остаемся приверженными своей позиции: те, кто распустят парламент и толкнут страну в избирательную кампанию, должны взять на себя ответственность за жизни тысяч человек, которые неизбежно погибнут от эпидемии", – отметил Додон.

Позиция демократов – "шах (еще не мат)"

Лидер молдавских демократов Павел Филип, комментируя решение Конституционного суда, на своей странице в Facebook обратился к шахматной терминологии: "Шах (еще не мат) королю".

"Королева сделала смелый шаг. Относительно предсказуемое решение Конституционного суда с учетом последних событий на политической арене. Несмотря на то, что казалось, что позиции проигрывают, Майя Санду умело сыграла и выиграла еще одну партию перед Игорем Додоном", – отметил Филип.

По его словам, "если последний указ президента – фарс, ход, который снова направлен на роспуск парламента, Суд сегодня дал понять, что этот трюк не пройдет".

"Проще говоря, если правительство Гросу не пройдет, Майя Санду не сможет распустить парламент без консультаций с партиями, где, возможно, узнает вновь, что есть парламентское большинство и кандидат. Решение одно – найти необходимое число голосов для утверждения кабмина Гросу. В противном случае президент придет к нулевой точке", – сказал Филип.

Он обратил внимание на то, что Демпартия Молдовы продолжает считать, что стране необходимо действующее правительство, способное решать неотложные вопросы. Как считает демократ, основной приоритет – борьба с пандемией и вакцинация. "Нам нужна вакцина, нам нужны больничные койки, нам нужны врачи, нам нужны мнения, действия, решения. Как можно скорее. Надеюсь, что после этих разъяснений КС партии введут мораторий на политические разногласия и приступят к работе. А работы много", – заключил Филип.

Что говорят аналитики

Решение Конституционного суда об указе президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры было ожидаемым. Такое мнение озвучил в комментарии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Было очевидно, что, когда Игорь Додон с делегацией социалистов беседовал с Майей Санду и в тот момент поступил отказ Марианны Дурлештяну, парламентское большинство осталось без кандидата в премьеры. Согласно решению КС от 23 февраля, при отсутствии кандидата от большинства, президент выдвигает кандидата в одностороннем порядке. Что и произошло", – сказал аналитик.

По его словам, вне зависимости от того, как проголосуют депутаты по программе и составу правительства под руководством Гросу, – это станет второй попыткой утвердить кабмин.

"Если проголосуют против кабмина Гросу, то с вероятностью 90% будут досрочные парламентские выборы… Ожидаю все-таки переговоры по поводу того, чтобы утвердить это правительство в первую очередь со стороны партий, у которых нет шансов попасть в парламент", – отметил Михэеш.

По его мнению, Pro Moldova, Pentru Moldova, Демпартия, платформа DA, партия "Шор" попытаются убедить социалистов или часть из ПСРМ проголосовать за кабмин под руководством Гросу, чтобы продлить жизнь парламента нынешнего созыва. "Думаю, мы можем ожидать этого", – сказал аналитик.

По его словам, для PAS встает довольно серьезная дилемма – голосовать или не голосовать за правительство под руководством кандидата от их партии.

"Конечно, для них важно, чтобы их правительство Гросу было утверждено. Однако у них всего 15 мандатов парламенте. Все опросы показывают, что эта партия как минимум удвоит свои позиции в случае досрочных выборов. Поэтому, как мне кажется, PAS, скорее всего, будет придерживаться идеи досрочных выборов, чем голосовать за этот кабмин, зная, что есть шанс занять первое место на досрочных выборах и утвердить правительство с гораздо большей поддержкой в законодательном органе", – считает Михэеш.

Как отметил аналитик, в DA очень обижены на Майю Санду и на PAS, что не выдвинули в качестве кандидата в премьеры лидера платформы Андрея Нэстасе.

Однако, как сказал Михэеш, насколько ему известно, у Гросу была попытка побеседовать с фракцией DA и предложить им места в правительстве. "Если DA будет привлечена в этот кабмин и им предоставят важные министерства, то у них будут мотивы голосовать. Иначе DA будет против", – сказал Михэеш.

Политолог Борис Шаповалов считает, что в ситуации с последним решением Конституционного суда депутаты должны отстаивать свои права.

Эксперт отметил, что парламент не должен сдаваться перед "наездом на свои права", а правительство Гросу не должено быть поддержано голосами депутатов.

"Парламентское большинство должно настоять на новых консультациях с президентом, добиться от Санду выдвижения Головатюка, и утвердить состав предлагаемого им правительства. Никаких досрочных выборов в угоду Санду и послам Румынии, ЕС и США, провернувшим спецоперацию "Марианна Дурлештяну" в условиях пандемии быть не должно", – отметил Шаповалов.

Напомним, что социалисты заявляли, что Марианна Дурлештяну отказалась быть кандидатом в премьеры, так как на нее оказывалось давление.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova