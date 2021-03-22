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Майя Санду

Новый поворот: правительство Гросу и досрочные летом - что заявила Санду

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Майя Санду допускает формирование правительства Игоря Гросу, а досрочные выборы она считает необходимым провести летом.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду хотела бы, чтобы парламент проголосовал за правительство Игоря Гросу, кандидатуру которого она выдвинула ранее. Такое заявление глава государства сделала в эфире одного из молдавских телеканалов. 

По ее словам, это необходимо, чтобы "разблокировать внешнее финансирование, чего нельзя сделать без правительства, наделенного всеми полномочиями, и без большинства в парламенте, которое поддержало бы эти шаги своими голосами".

Глава Конституционного суда Домника Маноле
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Как отметила Санду, она просила представителей фракции поспособствовать разблокировке внешнего финансирования, поскольку ситуация с пандемией, а вместе с ней экономическая и социальная, ухудшается. 

Также она подчеркнула, что в парламенте, по сути, уже нет большинства, чтобы голосовать за важные инициативы: только несколько фракций заявили, что готовы поддержать законы, которые помогут в указанном вопросе. 

"Мы видим, что это большинство остается без депутатов. Посмотрим, что пройдет до конца дня, но как минимум один из депутатов уже задержан. Это подтверждает, что в парламенте есть люди с серьезными проблемами с неподкупностью. Они не способны принимать решения в интересах граждан. И люди имеют право переизбрать парламент, отталкиваясь от информации, которую они знают и в рамках честного и открытого выбора -  то, чего не произошло в 2019 году", - заявила Санду. 

Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как уточнила глава государства, во время консультаций представители парламентского большинства, то есть депутаты от ПСРМ и Pentru Moldova, не показали желания разблокировать внешнюю помощь до выборов.

В связи с этим, как добавила Санду, Игорь Гросу намерен провести во вторник встречу с фракциями.

При этом, отвечая на вопрос о том, когда все же должны состояться досрочные выборы, Санду отметила: летом.

По мнению Санду, именно в этот период должно сократиться количество новых случаев коронавируса, и к тому времени должна наладиться эпидемиологическая и экономическая ситуация, что сделает возможным проведение голосования. 

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