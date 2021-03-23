Игорь Гросу намерен представить парламенту состав кабмина 23 марта

Сообщается, что состав правительства Игоря Гросу и программа его правления станут известны до конца вторника.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу во вторник, 23 марта, представит в секретариат парламента проект состава и программу правительства. Информацию Sputnik Молдова подтвердила руководитель пресс-службы партии "Действие и солидарность" (PAS) Аурика Руснак-Жардан.

На вопрос, представит ли сегодня Игорь Гросу проект программы и состава правительства в парламент, пресс-секретарь ответила утвердительно: "да, подтверждаю, что представит".

Согласно процедуре, описанной в Законе о правительстве, кандидат на должность премьер-министра в течение 15 календарных дней после назначения обращается к парламенту за вотумом доверия программе деятельности и всему списку правительства.

Программа деятельности и список правительства обсуждаются на заседании парламента. После этого законодательный орган выражает доверие кабмину большинством голосов избранных депутатов. На основе вотума доверия, выраженного парламентом, президент Республики Молдова указом назначает правительство в срок не более 14 календарных дней со дня голосования в парламенте.

В срок не более трех календарных дней со дня издания указа о назначении правительства члены кабмина приносят в индивидуальном порядке перед президентом Республики Молдова присягу.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova