Филип о Гросу: хочет быть избранным и полагается на голоса ДПМ

Кандидат в премьеры Молдовы и члены его команды провели консультации с депутатами фракции Демократической партии.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Депутаты парламентской фракции Демпартии провели консультации с кандидатом в премьер-министры Молдовы Игорем Гросу и членами его команды. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ДПМ Павел Филип.

"У меня сегодня были переговоры с назначенным премьер-министром. Я спросил его, конечно, в первую очередь, хочет ли он, чтобы за него проголосовали, серьезно ли он относится к своей новой роли и понимает ли он, как ДПМ, необходимость в действующем правительстве, чтобы вывести страну из кризиса", — пишет Павел Филип.

© Photo : Facebook / Pavel Filip Встреча Игоря Гросу с представителями Демпартии

Глава ДПМ также перечислил приоритеты будущего правительства Молдовы в видении ДПМ: борьбу с пандемией и вакцинацию, заботу о людях, разблокирование внешней помощи и подготовку досрочных выборов.

"Господин Гросу сказал нам, что он хочет быть избранным и полагается на голоса ДПМ", — рассказывает Филип.

Назначенный премьер-министр, по словам Филипа, заверил депутатов Демпартии в том, что его непосредственными приоритетами являются управление пандемическим кризисом, разблокирование внешней финансовой помощи и очистка государственных учреждений.

"Мы остаемся последовательными: стране нужно правительство. Любое правительство лучше, чем отсутствие правительства (как сейчас)", — написал в завершении Филип.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

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