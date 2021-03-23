Кандидат в премьеры Молдовы Игорь Гросу представил команду правительства

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу представил команду правительства под своим руководством. Состав кабмина Гросу практически идентичен тому, с которым выступала Наталья Гаврилица, кандидатуру которой в премьеры парламент уже отклонил.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу, предложенный президентом Майей Санду, подал в парламент документы о составе и программе правительства под своим руководством. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Подал сейчас в парламент документы о команде и программе правительства. Наша ответственность перед гражданами. В программе "Здоровая Молдова" и команде, с которой мы выступаем, обязуемся принимать ответственные решения по управлению экономическим и пандемическим кризисом, очищению государственных учреждений от коррумпированных людей и организации досрочных выборов", – отметил Гросу.

© Photo : Facebook / Igor Grosu Состав правительства под руководством Игоря Гросу

Состав кабмина Гросу выглядит так:

Наталья Гаврилица – первый вице-премьер-министр, министр финансов. Она занимает пост вице-председателя PAS. В 2019 году была министром финансов в правительстве Майи Санду. В период 2015-2019 годов была генеральным директором Глобального фонда инноваций. В 2013-2015 годах работала госсекретарем Министерства образования.

Также руководила департаментом политики и макроэкономического развития Министерства экономики и торговли и департаментом политик и координации внешней помощи Государственной канцелярии. На протяжении своей карьеры работала международным экспертом во Всемирном банке, в ЮНИСЕФ и в других международных организациях. У Гаврилицы есть степень бакалавра международного права и степень магистра государственной политики Гарвардского института государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди. Дважды выдвигалась Майей Санду в качестве кандидата в премьеры. В первый раз за кабмин под ее руководством не проголосовал ни один депутат молдавского парламента. А указ о повторном выдвижении Гаврилицы кандидатом на пост главы правительства Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны;

Виорел Чиботару– вице-премьер по реинтеграции. Ранее Чиботару возглавлял Центр информирования и документирования НАТО в Молдове, а с 18 февраля по 30 июля 2015 был руководителем Минбороны Молдовы при премьере Кирилле Габуриче. С 2016 по 2018 годы руководил Либерально-демократической партией Молдовы;

Сергей Литвиненко – министр юстиции. Литвиненко – один из основателей и вице-председатель PAS, которой до избрания президентом руководила Майя Санду. В 2019 году избран депутатом парламента республики. С июня по ноябрь 2019 года был председателем комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, а затем членом комиссии;

Владимир Боля – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Боля – депутат парламента с 2019 года. Согласно информации, размещенной на сайте PAS, он так является членом парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. В парламенте продвигал интересы фермеров и боролся с незаконным строительством. У Боли есть степень бакалавра по истории и праву, а также степень магистра экономического права. Работал преподавателем экономики в Высшей школе журналистики в Кишиневе. В течении шести лет работал предпринимателем.

Алла Немеренко – министр здравоохранения, труда и социальной защиты. В настоящее время Немеренко занимает пост советника президента в области здравоохранения. В 2019 году она руководила Минздравом;

Анатолий Носатый – министр обороны. До 2020 года он руководил оперативным управлением Генштаба Национальной армии. В 2014-2018 годах был военным офицером департамента операций по поддержанию мира ООН в Нью-Йорке. Носатый окончил Военный институт в Одессе. У него есть степень магистра стратегий национальной безопасности Университета национальной обороны США. Награжден орденами "Верность Родине" и "За воинские заслуги", Международной медалью ООН за участие в миссиях ООН и медалью "Бронзовая звезда" за участие в двух постконфликтных гуманитарных миссиях в Ираке;

Михай Попшой – министр иностранных дел и европейской интеграции. Вице-председатель PAS и вице-спикер парламента Молдовы. С 2010 по 2014 год работал политическим аналитиком в политико-экономическом отделе посольства США в Республике Молдова, а ранее работал в Центре информации и документации НАТО;

Анна Ревенко – министр внутренних дел. На данный момент она занимает пост советника президента Молдовы в области национальной обороны и безопасности и секретаря Высшего совета безопасности. Работала исполнительным директором Международного центра La Strada в республике. В 2012-2015 годах возглавляла Центр по борьбе с торговлей людьми Генерального инспектората полиции МВД, а в 2013-2015 годах была ответственным лицом от Генинспектората, отвечающим за организацию реализации плана действий относительно безвизового режима с ЕС;

Андрей Спыну – министр экономики и инфраструктуры. В настоящий момент Спыну – генеральный секретарь администрации президента Молдовы и генеральный секретарь PAS. В 2019 году занимал должность генерального секретаря правительства республики, а в период 2015–2016 годов был заместителем министра молодежи и спорта;

Анатолий Топалэ – министр образования, культуры и науки. На данный момент – генеральный секретарь этого же министерства. В 2015-2019 годах возглавлял Национальное агентство по учебным программам и оценке, а с 2013 по 2015 год был директором Агентства по обеспечению качества.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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