Российский эксперт: Молдове не стоит становиться "довеском" чужой политики"

Новые "заморозки" в отношениях России и структур Европейского союза могут обойти Молдову стороной – если у республики достанет простой житейской мудрости.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявив, что инфраструктура взаимоотношений России и Евросоюза "уничтожена односторонними решениями Брюсселя", на первый взгляд, заставил действующую молдавскую власть вновь определяться: в фарватере какого из "лагерей" ей выгоднее плыть. Впрочем, большинству политиков, так или иначе пребывавших у власти в Молдове с 2009 года, подобный вопрос всегда представлялся сугубо риторическим.

© Sputnik / Le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères Министр иностранных дел России Сергей Лавров

О важности не допустить раскола

Между тем, в этой ситуации единственным разумным выбором для молдавской власти, в свете новой "аномалии" в отношениях России и Евросоюза, стало бы решение сконцентрироваться исключительно на интересах населения республики. В этом убеждены и молдавские, и российские эксперты, с которыми Sputnik Молдова эту тему обсуждал.

"Как отразится на Молдове похолодание между Российской Федерацией и структурами ЕС? Никак, при условии, что европейские бюрократические круги не станут использовать молдавское направление для создания дополнительного давления в отношении России, – говорит депутат Государственной Думы, член комитета по делам СНГ Артем Туров. – Молдавский народ в нашей стране всегда считали братским, близким россиянам культурно и ментально. И конечно экономически, что Россия неоднократно демонстрировала на практике, например, поддерживая молдавских сельхозпроизводителей".

Туров полагает, что слова министра Лаврова относились только к нынешней позиции Европейского союза – "достаточно неконструктивной".

"Евросоюз нас не слышит, не хочет диалога. А значит, России придется переходить на режим двусторонней работы с каждой из стран ЕС. Как показывает практика последнего времени, это куда эффективнее – достаточно вспомнить пример нашей совместной работы по вакцинам от коронавируса, "Северный поток-2" и многое другое", – утверждает Туров.

Депутат Госдумы подчеркивает, что даже минувшие президентские выборы в Молдове, на которых победил кандидат от правой, проевропейской партии, еще раз подтвердили, что как минимум половина населения республики (постоянно живущего и работающего в стране) хочет нормальных, дружеских отношений с Россией.

"Несомненно, Российская Федерация и впредь будет стремиться проводить взвешенную, партнерскую политику в отношении Молдовы. Но, что скрывать, многое будет также зависеть от позиции молдавских политиков, которые сейчас несут ответственность за все происходящее в стране. И я говорю даже не о каких-то демонстративных дружественных жестах в сторону России, а о недопущении дальнейшего раскола в самом молдавском обществе", – подчеркивает Артем Туров.

Казахстан как пример для Молдовы



О том, что нынешние "заморозки" между Россией и официальными структурами Евросоюза, во-первых, во многом созданы искусственно, а во-вторых, уж точно не требуют вмешательства соседей России по постсоветскому пространству, говорит и генеральный директор российского Международного института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Полагаю, все это связано с приходом к власти в США даже не Байдена как фигуры, а Демократической партии – партии мечтателей, похлеще большевиков. Беда в том, что в системе "великого либерализма" американских демократов есть только два мнения – "мое и глупое". И Россия, конечно, в этих условиях очень вредна", – считает Журавлев.

По мнению эксперта, Российская Федерация – страна, "не желающая жить так, как ей прикажут", и, что важно, располагающая для этого достаточными ресурсами. Современная Россия являет собой неприятный для некоторых пример, из которого следует еще более неприятный вывод: оказывается, все может быть совсем не так, как утверждают в Демократической партии США.

"Выясняется, что можно успешно работать по другим принципам и не быть при этом исчадием ада, обителью зла и т. д. А подобное понимание очень вредно для любой идеологической диктатуры. Не удивительно, что Байден, в отличие от Трампа, главным врагом США назвал не Китай, а Россию", – говорит Журавлев.

С Молдовой же, по его мнению, в этой ситуации может сыграть злую шутку несамостоятельность республики во многих аспектах.

"Вопрос в том, насколько жестко и последовательно Евросоюз станет навязывать антироссийскую позицию отдельным странам, в том числе и Молдове. Думаю, большой ошибкой молдавской власти станет желание "поддержать" Евросоюз, допустим, еще более урезав торговые отношения с Россией. Это будет катастрофой для экономики Молдовы – ее яблоки покупают в России, а не в Польше", – напомнил российский эксперт.

Быть довеском чужой внешней политики – не самая продуктивная идея, считает Журавлев. Внешнеполитическая активность должна в итоге увеличивать число рабочих мест в стране, а не сокращать их.

"Почему бы не обратиться к опыту того же Казахстана, который сегодня успешно сотрудничает и с Евросоюзом, и с Россией, и с Великобританией", – подводит итог Журавлев.

Суверенитет, равный нулю

В отличие от российских коллег, известный молдавский политический аналитик Валентин Крылов рассуждает куда менее оптимистично.

"Несомненно, отношения Молдовы и России в ближайшей перспективе, увы, продолжат ухудшаться. Связано это, однако, не с заявлением российского министра Лаврова, а с тем, что к полному управлению страной рвутся силы, которыми весьма превратно понимается термин "государственный суверенитет". Эти господа почему-то расшифровывают его как полное подчинение коллективному Западу, когда субъектность Республики Молдова фактически равняется нулю", – утверждает Крылов.

Субъектность же, по его мнению, это способность компетентных органов Молдовы, парламента и правительства прежде всего, принимать самостоятельные решения в рамках полномочий, закрепленных в Конституции страны.

"Думаю, везде, где только можно, те представители молдавской политической элиты, которые видят Запад своим руководителем и покровителем, станут вставлять свои "пять копеек" в любую риторику, по любым решениям, направленным против Российской Федерации", – прогнозирует Крылов.

Он также констатирует, что к сегодняшнему дню Молдова в значительной степени потеряла российский рынок. Не случись этого, экономическая самостоятельность республики могла быть совершенно иной – значительно более развитой и сильной и, соответственно, обеспечивающей более высокий уровень жизни населения.

Экономический аспект сегодня, по мнению Крылова, – ключевой для Молдовы. Особенно с точки зрения возвращения республике субъектности, наполнения ее суверенитета реальным содержанием. Но по факту мы в данный момент наблюдаем диаметрально противоположные действия.

"Люди, которые отчаянно стремятся (и Конституционный суд РМ, как видим, им в этом изо всех сил помогает) получить всю полноту власти в стране ни на секунду, конечно же, не задумываются об экономическом суверенитете Молдовы. Им понятен только узкий ряд специфических категорий: "гранты", "кредиты", "помощь". Причем они настолько уже привыкли к тому, что Молдове кто-то что-то должен "давать", что ни о каком самостоятельном экономическом развитии страны под их руководством уже не может быть и речи", – уверен Крылов.

В свете же нового обострения межу Россией и ЕС, по мнению политолога, тот градус отношения к Российской Федерации, который будет выдерживать Брюссель, автоматически подхватится и молдавскими правящими элитами.

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