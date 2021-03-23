Особенности политики по-молдавски: простые сложности

Кандидат в премьеры, выдвинутый президентом, подал в парламент документы о составе и программе правительства, уложился ли он в сроки, и каковы шансы кабмина Игоря Гросу на получение вотума доверия, в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Во вторник, 23 марта, истекает трехмесячный срок с момента объявления об отставке премьера Иона Кику, который ждала президент Майя Санду, надеясь распустить парламент. Между тем вторая попытка назначения правительства еще не исчерпана, а перед обращением в Конституционный суд глава государства должна провести консультации с фракциями по вопросу роспуска парламента. Пока все это время республика живет с временным правительством. Что ждет страну после 23 марта, каковы шансы правительства под руководством Игоря Гросу стать законным, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

"Магия" числа 23 марта

Три месяца исполняется 23 марта с момента отставки Иона Кику, однако если обратиться к статье 85 п. 2 Конституции, то с момента первого внесения предложения по программе и составу правительства в парламенте должно пройти 45 дней. Такое мнение озвучил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Ион Тэбырцэ.

"С 11 февраля, когда начался этот механизм, то у нас остались еще несколько дней, если мы говорим о еще одной попытке. Так вот эти 45 дней истекают примерно 28 марта", – сказал собеседник.

Говоря о том, какие шансы у кабмина Гросу в законодательном органе, аналитик отметил, что все зависит уже от политической мотивации каждой парламентской фракции и группы.

"Конечно, большой вопрос заключался в том, является ли обращение Гросу реальным или же это будет, как с правительством Натальи Гаврилицы 11 февраля, когда настаивали на том, чтобы за кабмин не голосовали, чтобы запустить процедуру досрочных парламентских выборов", – сказал собеседник.

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Как считает эксперт, исходя из происходящего, Гросу выступит с просьбой к парламенту поддержать кабмин под его руководством. "Потому что страна срочно нуждается в кабмине, чтобы противостоять пандемии", – сказал Тэбырцэ.

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Все просто и в то же время очень сложно. Так прокомментировал политолог Корнелиу Чуря возможные политические сценарии.

"Правительство Гросу в скором времени должно быть представлено в парламенте. В случае если оно будет утверждено, то у нас будет правительство, а если нет, то Майя Санду обратится в Конституционный суд с просьбой распустить парламент. Социалисты в то же время скорее всего потребуют, чтобы прошли консультации, и чтобы у парламентского большинства было право выдвинуть кандидата", – сказал Чуря.

Говоря о шансах правительства под руководством Гросу, то, по мнению аналитика, они расцениваются как 50/50.

"Думаю, что социалисты не проголосуют. А остальные размышляют. Без ПСРМ может собраться необходимое количество голосов. Но они должны обсуждаться, договариваться", – сказал Чуря.

По его словам, если социалисты будут настаивать на выдвижении третьей кандидатуры, то у них, в принципе, есть на это право.

"В какой-то мере Майя Санду обязана принять это к сведению, потому что она является не главным, а ведомым в этом диалоге", – отметил политолог.

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Однако некоторые аналитики утверждают, что президент сможет настоять на том, что кандидат от парламентского большинства Владимир Головатюк якобы не знает государственный язык, и поэтому эту кандидатуру не стоит принимать во внимание.

"То есть Санду может придраться к каким-то уловкам, как она делала весь этот процесс. То есть она сбегает от парламентского большинства и находит предлоги, чтобы не выдвигать кандидата от большинства. А при помощи каких-то внешних партнеров ей это и удается", – добавил Чуря.

По закону, как отметил аналитик, президент обязана начать консультации по роспуску парламента, однако скорее всего Санду сразу обратится в Конституционный суд для роспуска.

Позиция президента

Глава государства Майя Санду ранее заявила, что после того, как КС признал ее указ конституционным, в парламенте должны решать, поддерживать программу и команду правительства под руководством Гросу или нет.

"Если не поддержит, то идем дальше в Конституционный суд и будем говорить о досрочных выборах", – сказала Санду.

По ее словам, если депутаты проголосуют за правительство Гросу, то кабмин возьмет на себя ответственность за решение проблем, сможет "очистить" часть госструктур, которые находятся в подчинении правительства от коррупционных элементов. "Однако решение за парламентом", – сказала президент.

Отвечая на вопрос о том, когда все же должны состояться досрочные выборы, Санду ответила: летом.

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По мнению Санду, именно в этот период должно сократиться количество новых случаев коронавируса, и к тому времени должна наладиться эпидемиологическая и экономическая ситуация, что сделает возможным проведение голосования.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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