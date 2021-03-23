Когда рассмотрят вотум доверия кабмину Гросу и какими будут его первые шаги

Игорь Гросу продолжает проводить дискуссии с депутатами разных фракций, его интересует, поддержат ли они его правительство.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Вопрос о вотуме доверия правительству будет рассмотрен на пленарном заседании молдавского парламента в четверг или в пятницу, решение примут в среду юридическая комиссия и постоянное бюро парламента. Об этом во вторник в ходе одной из телепрограмм заявил кандидат в премьер-министры, лидер фракции PAS Игорь Гросу.

О готовности "встать у руля"

По словам Гросу, он готов получить поддержку депутатов и возглавить кабинет министров. Подобный сценарий, как отметил кандидат, он уже обсудил с некоторыми представителями фракций.

"У нас была беседа с членами фракции Демократической партии. Мы открыто обговорили, что планируем делать в данной ситуации. Мы все готовы к обоим сценариям – если проголосуют за правительство или если не проголосуют. Если поддержат, мы быстро начнем действовать", - заявил Гросу.

Он добавил, что также встретился с главой фракции социалистов и вице-спикером парламента Владом Батрынчей, а в среду намерен увидеться с представителями "Платформы DA".

Как подчеркнул Гросу, с другими фракциями он не планирует договариваться из-за вчерашнего снятия неприкосновенности с депутатов от данных политформирований, а также из-за прошлого этих партий.

"С большой ответственностью подхожу к этому вопросу. Мы придем в парламент просить поддержки. В парламенте сейчас дилемма – досрочные или правительство. Если что, мы готовы быстро вступить в должность", - уточнил лидер PAS.

Первые шаги

Как рассказал Гросу, он и его команда министров понимают всю сложную обстановку в стране, а именно - негативное влияние пандемии. По мнению политика, временная исполнительная власть не справляется с управлением кризисом даже после назначения новых госсекретарей.

"Эта ситуация в некоторой степени подталкивает к тому, что если я получу поддержку и возглавлю правительство, то мы поменяем некоторых госсекретарей. Моя команда уже получала задание обдумать замену госсекретарей и представителей правительства в территории", - пояснил Гросу.

О работе в статусе миноритарного правительства

Гросу заявил, что хорошо понимает условия, в которых его правительству, возможно, придется работать, но для начала надо посмотреть, кто из депутатов поддержит формирование нового кабмина и понять, был ли этот голос во имя страны или для сохранения своего места.

Как полагает Гросу, не будет проблем, если парламентарии осознают необходимость исправления ситуации в стране.

"Если наши инициативы не будут принимать в парламенте, то мы будем вынуждены прибегать к инструменту утверждения законопроектов под собственную ответственность", - сказал Гросу.

Говоря о своей программе, кандидат на пост премьера заявил, что главная задача - управление экономическим и пандемическим кризисом. важно также очистить государственные учреждения от коррумпированных чиновников.

По данным Гросу, стоимость этого проекта для правительства составит порядка 11 миллиардов леев.

На вопрос, откуда взять эти средства, политик ответил, что первым делом он с командой пересмотрит утвержденный в конце прошлого года госбюджет и постарается исключить из него ненужные траты. Среди таковых Гросу назвал ремонт в офисах Налоговой службы, экипировку для сотрудников Министерства внутренних дел и многое другое.

Также, как рассказал Гросу, планируется убедиться, что все текущие проекты достаточно финансируются, далее исполнительная власть направит все усилия на получение внешней финансовой помощи.

22 марта Конституционный суд страны признал соответствующим Основному закону указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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