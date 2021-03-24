11:34 24 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Встреча и. о. вице-премьера по реинтеграции Ольги Чеботарь и главы миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха

Чеботарь и Нойкирх обсудили переговоры по приднестровскому урегулированию

© Photo : Facebook / Olga Cebotari
Политика
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/18/34100161.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210324/34100195/chebotar-i-noykirkh-obsudili-peregovory-po-pridnestrovskomu-uregulirovaniyu.html

В Бюро по реинтеграции прошла встреча руководителя ведомства и главы миссии ОБСЕ в Республике Молдова.

Ольга Чеботарь
© Photo : Miroslav Rotari
Правый берег Молдовы поделится с левым опытом и вакциной
КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. И. о. вице-премьера по реинтеграции Ольга Чеботарь обсудила с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом динамику переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро по реинтеграции.

Стороны обменялись мнениями по актуальным темам переговорной повестки и высказались о необходимости поддерживать активную и конструктивную динамику на всех диалоговых площадках, подчеркнув при этом важность продуктивного участия ОБСЕ, а также международных посредников и наблюдателей в переговорах в формате "5+2".

"Также обсуждены текущие аспекты, касающиеся темы автотранспорта, в контексте оптимизации деятельности пунктов регистрации транспортных средств в приднестровском регионе, а также элементов, связанных с организацией на техническом уровне новой встречи профильных экспертов, которая намечена на 26 марта", – уточнили в бюро.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – как посредники, Евросоюз и США – как наблюдатели.

Ранее президент Молдовы Майя Санду на встрече с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом отметила, что формат "5+2" остается основной площадкой переговоров, которая должна работать в интересах людей и включать в себя ряд вопросов, в том числе гуманитарных, касающихся прав человека, социально-экономической повестки, свободы передвижения".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами
Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом
Видео: Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться