Чеботарь и Нойкирх обсудили переговоры по приднестровскому урегулированию

В Бюро по реинтеграции прошла встреча руководителя ведомства и главы миссии ОБСЕ в Республике Молдова.

© Photo : Miroslav Rotari Правый берег Молдовы поделится с левым опытом и вакциной И. о. вице-премьера по реинтеграции Ольга Чеботарь обсудила с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом динамику переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро по реинтеграции.

Стороны обменялись мнениями по актуальным темам переговорной повестки и высказались о необходимости поддерживать активную и конструктивную динамику на всех диалоговых площадках, подчеркнув при этом важность продуктивного участия ОБСЕ, а также международных посредников и наблюдателей в переговорах в формате "5+2".

"Также обсуждены текущие аспекты, касающиеся темы автотранспорта, в контексте оптимизации деятельности пунктов регистрации транспортных средств в приднестровском регионе, а также элементов, связанных с организацией на техническом уровне новой встречи профильных экспертов, которая намечена на 26 марта", – уточнили в бюро.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – как посредники, Евросоюз и США – как наблюдатели.

Ранее президент Молдовы Майя Санду на встрече с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом отметила, что формат "5+2" остается основной площадкой переговоров, которая должна работать в интересах людей и включать в себя ряд вопросов, в том числе гуманитарных, касающихся прав человека, социально-экономической повестки, свободы передвижения".

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