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Игорь Гросу

Программа кабмина Гросу: введение ЧП, очистка госструктур и досрочные выборы

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210324/34103749/programma-kabmina-grosu-vvedenie-chp-ochistka-gosstruktur-i-dosrochnye-vybory.html

Опубликована программа правительства Игоря Гросу, которая будет представлена и рассмотрена на заседании парламента. В документе прописаны основные моменты, на которых намерен сконцентрироваться кабмин.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. "Здоровое правительство" – такое название носит программа кабинета министров под руководством Игоря Гросу. Именно этот документ он представит депутатам на заседании парламента.

Игорь Гросу
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Проект программы правительства опубликован на сайте законодательного органа. 

Документ состоит из 77 страниц, на 42 из которых расписаны приоритеты кабинета министров.

В тексте проекта программы указано, что "если правительство будет утверждено, то оно готово действовать на благо граждан и в интересах страны".

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"В ближайшей перспективе правительство запросит парламент объявить чрезвычайное положение на период как минимум в 30 дней, согласно решению и рекомендации Высшего совета безопасности от 13 марта 2021 года", – подчеркивается в документе.

Это обращение правительства, как поясняется в программе, предполагает наделение Комиссии по чрезвычайным ситуациям полномочиями для внедрения антикризисного пакета по управлению санитарной обстановкой, повышения доходов населения, поддержки предприятий в пострадавших из-за пандемии отраслях.

В компетенцию комиссии, в частности, будет включены:

  • координация работы СМИ для широкой информационной кампании относительно пандемической ситуации, кампании по вакцинации, способов доступа к лечению и программам помощи со стороны государства для граждан и предпринимателей, находящихся в сложном положении;
  • изменение бюджета в целях финансирования программ социальной поддержки и поддержки бизнеса;
  • получение кредитов для финансирования бюджета, предусмотренных в основном финансовом документе страны на 2021 год.

Антикризисный пакет по оценкам, включенным в программу правительства Гросу, составит 11 миллиардов леев, или 5% от ВВП. Эти расходы планируется покрыть за счет "оптимизации затрат публичных органов власти, реализации больших проектов и мобилизации дешевого финансирования со стороны внешних партнеров".

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В документе сказано, что "в среднесрочной перспективе кабмин представит видение развития, направленное на глубокую трансформацию государственных институтов". "Правительство намерено четко и детально взаимодействовать с гражданами по поводу предлагаемых изменений и планирует твердо действовать, если большинство депутатов парламента будет выступать против этих перемен, в том числе путем взятия на себя ответственности за законопроекты и народной мобилизации в их поддержку", – отмечено в тексте программы.

Там также указано, что кабмин обеспечит все условия для организации свободных и демократических досрочных парламентских выборов с соблюдением всех эпидмер для безопасности граждан.

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"В первые недели мандата правительство примет своевременные и твердые меры для управления кризисом и начнет очистку государственных институтов от скомпрометировавших себя людей и коррупционеров. Кабмин обеспечит функциональность публичных ведомств и социальный диалог", – уточняется в тексте документа.

Также подчеркивается, что власти в срочном порядке возобновят диалог с гражданами, социальными партнерами, ассоциациями предприятий и производителей, НПО, международными организациями для решения проблем людей, нуждающихся в помощи со стороны государства во время кризиса.

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Что касается внешней политики, то, как отмечено в тексте документа, она "будет направлена на пользу граждан". Правительство Гросу заявляет, что намерено вывести страну из международной изоляции.

"Будем проводить в жизнь шаги по европейской интеграции. Восстановим хорошие отношения с Румынией, Украиной, ЕС, США, Россией и другими странами", – сказано в документе.

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу, предложенный президентом Майей Санду, подал в парламент документы о составе и программе правительства под своим руководством 23 марта.

Состав правительства под руководством Игоря Гросу
© Photo : Facebook / Igor Grosu
Состав правительства под руководством Игоря Гросу

Команда кабмина Гросу практически идентична той, с которой выступала Наталья Гаврилица, кандидатуру которой в премьеры парламент уже отклонил.

Natalia Gavrilița a prezentat lista miniștrilor săi
© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Состав правительства под руководством Натальи Гаврилицы, которая не получила вотум доверия в парламенте

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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