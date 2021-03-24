Программа кабмина Гросу: введение ЧП, очистка госструктур и досрочные выборы

Опубликована программа правительства Игоря Гросу, которая будет представлена и рассмотрена на заседании парламента. В документе прописаны основные моменты, на которых намерен сконцентрироваться кабмин.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. "Здоровое правительство" – такое название носит программа кабинета министров под руководством Игоря Гросу. Именно этот документ он представит депутатам на заседании парламента.

Проект программы правительства опубликован на сайте законодательного органа.

Документ состоит из 77 страниц, на 42 из которых расписаны приоритеты кабинета министров.

В тексте проекта программы указано, что "если правительство будет утверждено, то оно готово действовать на благо граждан и в интересах страны".

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"В ближайшей перспективе правительство запросит парламент объявить чрезвычайное положение на период как минимум в 30 дней, согласно решению и рекомендации Высшего совета безопасности от 13 марта 2021 года", – подчеркивается в документе.

Это обращение правительства, как поясняется в программе, предполагает наделение Комиссии по чрезвычайным ситуациям полномочиями для внедрения антикризисного пакета по управлению санитарной обстановкой, повышения доходов населения, поддержки предприятий в пострадавших из-за пандемии отраслях.

В компетенцию комиссии, в частности, будет включены:

координация работы СМИ для широкой информационной кампании относительно пандемической ситуации, кампании по вакцинации, способов доступа к лечению и программам помощи со стороны государства для граждан и предпринимателей, находящихся в сложном положении;

изменение бюджета в целях финансирования программ социальной поддержки и поддержки бизнеса;

получение кредитов для финансирования бюджета, предусмотренных в основном финансовом документе страны на 2021 год.

Антикризисный пакет по оценкам, включенным в программу правительства Гросу, составит 11 миллиардов леев, или 5% от ВВП. Эти расходы планируется покрыть за счет "оптимизации затрат публичных органов власти, реализации больших проектов и мобилизации дешевого финансирования со стороны внешних партнеров".

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В документе сказано, что "в среднесрочной перспективе кабмин представит видение развития, направленное на глубокую трансформацию государственных институтов". "Правительство намерено четко и детально взаимодействовать с гражданами по поводу предлагаемых изменений и планирует твердо действовать, если большинство депутатов парламента будет выступать против этих перемен, в том числе путем взятия на себя ответственности за законопроекты и народной мобилизации в их поддержку", – отмечено в тексте программы.

Там также указано, что кабмин обеспечит все условия для организации свободных и демократических досрочных парламентских выборов с соблюдением всех эпидмер для безопасности граждан.

"В первые недели мандата правительство примет своевременные и твердые меры для управления кризисом и начнет очистку государственных институтов от скомпрометировавших себя людей и коррупционеров. Кабмин обеспечит функциональность публичных ведомств и социальный диалог", – уточняется в тексте документа.

Также подчеркивается, что власти в срочном порядке возобновят диалог с гражданами, социальными партнерами, ассоциациями предприятий и производителей, НПО, международными организациями для решения проблем людей, нуждающихся в помощи со стороны государства во время кризиса.

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Что касается внешней политики, то, как отмечено в тексте документа, она "будет направлена на пользу граждан". Правительство Гросу заявляет, что намерено вывести страну из международной изоляции.

"Будем проводить в жизнь шаги по европейской интеграции. Восстановим хорошие отношения с Румынией, Украиной, ЕС, США, Россией и другими странами", – сказано в документе.

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу, предложенный президентом Майей Санду, подал в парламент документы о составе и программе правительства под своим руководством 23 марта.

© Photo : Facebook / Igor Grosu Состав правительства под руководством Игоря Гросу

Команда кабмина Гросу практически идентична той, с которой выступала Наталья Гаврилица, кандидатуру которой в премьеры парламент уже отклонил.

© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate Состав правительства под руководством Натальи Гаврилицы, которая не получила вотум доверия в парламенте

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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