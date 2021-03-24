Нагачевский усомнился в искренности пункта программы Гросу о досрочных выборах

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. И. о. главы Минюста Молдовы Фадей Нагачевский усомнился в искренности лозунга из программы правительства под руководством лидера партии PAS Игоря Гросу о досрочных парламентских выборах.

По словам и. о. министра, практически все предложения даже теоретически не могут быть выполнены за шесть месяцев правления.

"В выдвинутой на рассмотрение парламенту программе указано, что предлагаемые действия носят среднесрочный характер, то есть как минимум до 2023 года. В таком случае возникает законный вопрос об искренности лозунга: "Досрочные выборы", – написал Нагачевский на своей странице в Facebook.

По его словам, основываясь на предложении программы, либо кандидат в премьеры манипулирует, чтобы убедить Конституционный суд в том, что он и его команда искренне хотят управлять и не быть обвиненными в том, что выдвижение кандидатуры было фиктивным, либо это ложь, когда они говорят, что проведут досрочные выборы, а в действительности хотят абсолютной власти.

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Как считает и. о. главы Минюста, программа кабмина Гросу составлена для обхода Конституции и блокировки формирования правительства. Это, объясняет чиновник, подтверждается следующими фактами:

предыдущими действиями президента и PAS;

заявлениями Игоря Гросу от 23 марта о неконсультировании с некоторыми фракциями в парламенте, чтобы получить поддержку при голосовании за правительство;

заявлениями о проведении досрочных парламентских выборов летом;

заявлениями Игоря Гросу о намерении использовать инструмент взятия ответственности правительством. Очевидно, чтобы спровоцировать конфронтацию с парламентом, отметил Нагачевский. Это похоже на то, как поступило правительство Санду, чтобы спровоцировать отставку кабмина под своим руководством, когда оно взяло на себя ответственность за внесение некоторых поправок в закон о прокуратуре с целью назначения своего политического генерального прокурора, считает и. о. главы Минюста;

предлагаемыми действиями, по крайней мере в сфере юстиции, на 80% популистскими.

"К сожалению, из-за этих политических игр ослабевает государство и страдают граждане", – заключил Нагачевский.

Как кабмин Гросу хочет организовать досрочные выборы?

В проекте программы кабмина Гросу указаны, какие шаги намерено предпринять правительство для организации досрочных парламентских выборов. Среди обозначенных пунктов, которые хотели бы реализовать в правительстве Гросу:

Обеспечить открытие достаточного количества избирательных участков за границей, чтобы каждый гражданин Молдовы за рубежом мог воспользоваться правом голоса.

Ввести в национальное законодательство возможность, чтобы молдавская диаспора голосовала в течение двух дней.

Утвердить механизм эффективного санкционирования с максимальной скоростью фейковых новостей в рамках выборов и кражи личных данных в социальных сетях.

Предоставить дополнительные полномочия для госструктур для санкционирования электоральных конкурентов, которые допускают незаконное финансирование во время избирательной кампании.

Улучшить законодательство с точки зрения прозрачности способа финансирования партий и электоральных кампаний, включая изменение Уголовного кодекса для ужесточения наказания за незаконное финансирование политформирований и избирательных кампаний.

Запретить организованный подвоз избирателей к участкам для голосования как электоральными конкурентами, так и третьими лицами с подтверждением или без предоставления выгод / финансовых средств взамен за голосование за того или иного кандидата.

Планы кабмина Гросу на сектор юстиции и борьбу с коррупцией

В рамках борьбы с коррупцией правительство Гросу планирует реформировать Антикоррупционную прокуратуру, разработать проект поправок в Конституцию, который позволит конфисковывать имущество чиновников, наличие которого они не могут обосновать. Среди прочего кабмин Гросу также намерен реформировать Высшую судебную палату.

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу, предложенный президентом Майей Санду, подал в парламент документы о составе и программе правительства под своим руководством 23 марта.

© Photo : Facebook / Igor Grosu Состав правительства под руководством Игоря Гросу

Команда кабмина Гросу практически идентична той, с которой выступала Наталья Гаврилица, кандидатуру которой в премьеры парламент уже отклонил.

© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate Состав правительства под руководством Натальи Гаврилицы, которая не получила вотум доверия в парламенте

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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