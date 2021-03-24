Стало известно, когда в парламенте рассмотрят вотум доверия кабмину Гросу

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Парламент Молдовы соберется в четверг на пленарное заседание для рассмотрения программы и выражения вотума доверия правительству кандидата в премьеры Игоря Гросу.

Заседание назначено на 10.00, вотум доверия правительству значится первым вопросом в повестке.

Помимо вопроса по правительству, депутаты также рассмотрят законопроект о внесении поправок в закон о государственном бюджете на 2021 год и ряд других.

Ранее лидер фракции PAS Игорь Гросу представил свою команду и программу "Здоровая Молдова". Гросу отметил, что обязуется принимать ответственные решения по управлению экономическим и пандемическим кризисом, очистить государственные учреждения от коррумпированных людей и организовать досрочные выборы.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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