Приднестровье просит Путина помочь обеспечить регион вакциной

Поводом для обращения к президенту России стали многочисленные просьбы приднестровцев, общественных организаций, глав городов и районов региона.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Верховный совет Приднестровья просит президента России Владимира Путина оказать содействие в спасении жизней российских граждан и соотечественников, проживающих в регионе, и в организации скорейшей доставки российской вакцины в Приднестровье. Соответствующий документ принят в местном парламенте и опубликован на его сайте 24 марта.

Верховный совет Приднестровья принял проект постановления "Об обращении в связи со складывающейся ситуацией в сфере вакцинации от вируса COVID-19".

Поводом для разработки документа стали многочисленные обращения приднестровцев, общественных организаций, глав городов и районов региона. В тексте констатируется ситуация, когда выделенная региону вакцина "не может попасть на нашу территорию из-за политических нюансов, а третья волна заболеваемости COVID-19 обрушивается на Приднестровье".

"В молдавском Агентстве по лекарствам "Спутник V" прошла регистрацию, но некие административно-политические барьеры мешают ее пропуску в Приднестровье", — цитирует председателя Верховного совета Александра Коршунова пресс-служба.

В обращении к руководству России Верховный совет выражает признательность за оказываемую помощь РФ народу Приднестровья.

Визиты специалистов Роспотребнадзора, онлайн-консультации с российскими экспертами и предоставление в качестве гуманитарной помощи тест-систем по определению коронавируса стали неоценимой поддержкой по противостоянию первой и второй волнам заболеваемости, отмечается в документе.

Депутаты Верховного совета акцентируют внимание на критической ситуации в здравоохранении, спровоцированной третьей волной пандемии коронавируса. В регионе возросли показатели ежедневной заболеваемости и смертности, коронавирусные стационары заполнены на 97%, прирост заболевших вдвое превышает число выздоровевших. Вакцинация на данный момент — единственный способ остановить распространение вируса и спасти жизни людей, считают в местном парламенте.

Копии обращения в адрес президента РФ также будут направлены в Совет Федерации и Госдуму России.

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