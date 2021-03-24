Переговоры "Платформы DA" и PAS: будут ли они голосовать за Гросу

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Игорь Гросу продолжает переговоры с парламентскими фракциями. В среду состоялась встреча политика с представителями фракции PAS и депутатами от "Платформы DA".
Об итогах этих переговоров корреспонденту Sputnik Молдова рассказала депутат от "Платформы DA" Арина Спэтару.
По ее словам, встреча с кандидатом оставила неясными многие вопросы, в том числе станут ли депутаты этой платформы выражать вотум доверия кабмину Гросу.
Спэтару уточнила, что пока так и не принято окончательное решение, а на переговорах парламентариям было интересно узнать, насколько серьезно настроен Гросу. Сомнения у депутатов возникли в связи с тем, что коллега по партии нового кандидата Наталья Гаврилица до этого открыто просила в парламенте не голосовать за нее.
"Сегодня у меня создалось впечатление, что господин Гросу сейчас находится примерно в таком же легком паническом состоянии, потому что это выдвижение в премьеры застало его врасплох. К сожалению, мы так и не поняли до конца, что хотят наши коллеги по блоку. Чтобы мы за них проголосовали или нет", - уточнила собеседница.
"Мы остались в недоумении, потому что думали, что встретим сегодня уверенного в себе кандидата. Пересмотрели его программу, она достаточно серьезная, даже подумали, что не хватит нескольких месяцев, чтобы это все осуществить, нужен полноценный мандат",- добавила Спэтару.
Как пояснила депутат, на встрече в среду народные избранники вместе с Гросу рассмотрели три сценария развития: в парламенте либо поддержат новое правительство, либо не поддержат, а также третий вариант - в случае провала вотума доверия президент Майя Санду обратится в Конституционный суд, чтобы распустить парламент.
По данным Спэтару, участники встречи также говорили о возможности введения локдауна в стране, в случае если новый кабинет министров будет сформирован. Однако и на этот вопрос Гросу и представители PAS не смогли дать точного ответа, заявив, что решение примут лишь после созыва Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и других компетентных структур.
В заключение Спэтару сказала, что многое зависит от фракции социалистов, которые, по некоторым слухам, не станут поддерживать кабинет министров Гросу.
Ситуация с назначением премьера
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>
Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.
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