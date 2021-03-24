Переговоры "Платформы DA" и PAS: будут ли они голосовать за Гросу

Депутаты разных парламентских фракций продолжают по очереди встречаться с Игорем Гросу. Как рассказали представители "Платформы DA", после встречи с кандидатом в премьеры они не получили конкретных ответов на свои вопросы.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Игорь Гросу продолжает переговоры с парламентскими фракциями. В среду состоялась встреча политика с представителями фракции PAS и депутатами от "Платформы DA".

Об итогах этих переговоров корреспонденту Sputnik Молдова рассказала депутат от "Платформы DA" Арина Спэтару.

© Sputnik / Osmatesco Арина Спэтару

По ее словам, встреча с кандидатом оставила неясными многие вопросы, в том числе станут ли депутаты этой платформы выражать вотум доверия кабмину Гросу.

Спэтару уточнила, что пока так и не принято окончательное решение, а на переговорах парламентариям было интересно узнать, насколько серьезно настроен Гросу. Сомнения у депутатов возникли в связи с тем, что коллега по партии нового кандидата Наталья Гаврилица до этого открыто просила в парламенте не голосовать за нее.

"Сегодня у меня создалось впечатление, что господин Гросу сейчас находится примерно в таком же легком паническом состоянии, потому что это выдвижение в премьеры застало его врасплох. К сожалению, мы так и не поняли до конца, что хотят наши коллеги по блоку. Чтобы мы за них проголосовали или нет", - уточнила собеседница.

Она отметила: есть ощущение, будто сам Игорь Гросу и его команда до конца не определились, что будут делать. Объяснили они это необходимостью проконсультироваться с другими однопартийцами с территории.

"Мы остались в недоумении, потому что думали, что встретим сегодня уверенного в себе кандидата. Пересмотрели его программу, она достаточно серьезная, даже подумали, что не хватит нескольких месяцев, чтобы это все осуществить, нужен полноценный мандат",- добавила Спэтару.

Как пояснила депутат, на встрече в среду народные избранники вместе с Гросу рассмотрели три сценария развития: в парламенте либо поддержат новое правительство, либо не поддержат, а также третий вариант - в случае провала вотума доверия президент Майя Санду обратится в Конституционный суд, чтобы распустить парламент.

По данным Спэтару, участники встречи также говорили о возможности введения локдауна в стране, в случае если новый кабинет министров будет сформирован. Однако и на этот вопрос Гросу и представители PAS не смогли дать точного ответа, заявив, что решение примут лишь после созыва Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и других компетентных структур.

В заключение Спэтару сказала, что многое зависит от фракции социалистов, которые, по некоторым слухам, не станут поддерживать кабинет министров Гросу.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova