Лидер социалистов рассказал, поддержат ли они кабмин Гросу

Игорь Додон отметил, что завтрашнее голосование покажет, есть ли еще парламентское большинство в поддержку кандидатуры Головатюка.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. В Партии социалистов (ПСРМ) еще не приняли решение о том, будут ли они голосовать за правительство Игоря Гросу. Об этом в среду в телеинтервью заявил глава политформирования Игорь Додон. Сам он отметил, что будет предлагать коллегам по партии не поддерживать премьера, выдвинутого Майей Санду.

"Мы решение еще не приняли. В 8.30 у нас политисполком, потом заседание фракции, потом я проведу брифинг", — пояснил Додон.

Политик дал понять, что ПСРМ скорее не поддержит предложенного кандидата в премьеры.

"Как я могу поднять руку за человека, который называл приднестровцев сепаратистами. Человека, который должен получить уголовное дело за препятствование голосованию. Меня поймут люди?" — задал вопрос Додон.

Он также раскритиковал положения программы и состав правительства Гросу.

"Покажите, что эти люди сделали? Страна горит, тут нужны профессионалы. Поэтому голосовать за это правительство категорически нельзя, и я предложу завтра коллегам не голосовать", — заявил глава ПСРМ.

Игорь Додон также отметил, что в случае, если парламент не проголосует за правительство Гросу, то парламентское большинство будет настаивать на выдвижении в качестве премьера Владимира Головатюка.

Игорь Додон сослался на разъяснения Венецианской комиссии, где сказано, что парламент нельзя распускать, если в законодательном форуме есть 51 депутат, готовый голосовать за правительство.

"Мы считаем что в таком случае оснований для роспуска нет. Мы будем бороться против произвола Майи Санду и КС, я обещаю. Обещаю, что мы не позволим проводить выборы, как хочет Майя Санду, когда у нас 2 тысячи новых случаев (коронавируса. - прим. ред.) и десятки умерших. Я за досрочные выборы, но после того, как мы оседлаем пандемию", - отметил глава ПСРМ.

Тем не менее Додон отметил, что завтрашнее голосование в законодательном форуме покажет, существует ли еще парламентское большинство в поддержку кандидатуры Владимира Головатюка.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

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