23:18 24 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Конституционный суд

Депутаты от ПСРМ обжаловали в КС первый указ Санду о выдвижении Гаврилицы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31847240.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210324/34113383/Deputaty-ot-PSRM-obzhalovali-v-KS-pervyy-ukaz-Sandu-o-vydvizhenii-Gavrilitsy.html

Депутаты-социалисты попросили Конституционный суд Республики Молдова признать неконституционным Указ президента о первом, неудачном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Соответствующий запрос в Конституционный суд направили в среду депутаты от ПСРМ Александр Суходольский и Василе Боля. 

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Evgheni Panasenko
Никто в парламенте Молдовы не проголосовал за правительство Гаврилицы

Юристы Партии социалистов считают, что первый указ президента Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы в качестве кандидата в премьер-министры был фиктивным. А на момент рассмотрения программы в парламенте указ Санду о выдвижении кандидата не был опубликован в Официальном мониторе.

Обращение юристов ПСРМ в КС в телеинтервью прокомментировал и глава ПСРМ Игорь Додон. Он объяснил доводы своих соратников.

"Наши юристы обратились сегодня в КС. В контексте последних решений Конституционного суда они считают, что указ Санду был фиктивным. В день подписания она заявила, что издала его, чтобы добиться досрочных выборов", - заявил Додон.

Вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина президентом Майей Санду, провалился в парламенте 11 февраля. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Жук: станет ли Игорь Гросу премьер-министром

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами
Germany: Farmers demand agriculture policy reforms at Berlin tractor demo
Видео: "тракторный протест" в Берлине – немецкие фермеры требуют перемен
Динамика браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться