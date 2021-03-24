Депутаты от ПСРМ обжаловали в КС первый указ Санду о выдвижении Гаврилицы

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Соответствующий запрос в Конституционный суд направили в среду депутаты от ПСРМ Александр Суходольский и Василе Боля.

Юристы Партии социалистов считают, что первый указ президента Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы в качестве кандидата в премьер-министры был фиктивным. А на момент рассмотрения программы в парламенте указ Санду о выдвижении кандидата не был опубликован в Официальном мониторе.

Обращение юристов ПСРМ в КС в телеинтервью прокомментировал и глава ПСРМ Игорь Додон. Он объяснил доводы своих соратников.

"Наши юристы обратились сегодня в КС. В контексте последних решений Конституционного суда они считают, что указ Санду был фиктивным. В день подписания она заявила, что издала его, чтобы добиться досрочных выборов", - заявил Додон.

Вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина президентом Майей Санду, провалился в парламенте 11 февраля. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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