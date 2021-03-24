Додон: я считаю Путина миротворцем

Лидер молдавских социалистов назвал президента России Владимира Путина миротворцем, напомнив о роли главы российского государства в прекращении кровопролития в Сирии и Нагорном Карабахе.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин достоин звания миротворца - об этом в телеинтервью в среду заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон. Так он прокомментировал ранее прозвучавшее скандальное заявление президента США Джо Байдена.

"Я считаю Путина миротворцем. Не буду сейчас давать оценки американцам – эксперты говорили о том, что они делали, делают, как лезут везде и получили ответку; демократия, которую они сеют везде, вернулась домой. Владимир Владимирович войдет в историю как миротворец. Вспомним Сирию, Карабах и так далее. Я считаю, что он достоин звания миротворца на своем веку", - заявил Додон.

Он добавил, что "сильные люди всегда держатся скромно и не стараются возвыситься за чужой счет".

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