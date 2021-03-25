Эксперт рассказал, что будет, если правительство Гросу не получит доверия

Что произойдет, если правительство Игоря Гросу не будет назначено, обязана ли президент страны Майя Санду начать новые консультации с парламентскими фракциями - на эти вопросы ответил эксперт.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Эксперт по конституционному праву Теодор Кырнац в рамках радиоэфира в студии Sputnik уточнил: если депутаты парламента Республики Молдова не поддержат кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра, глава государства может обратиться в Конституционный суд с просьбой подтвердить обстоятельства роспуска парламента.

Однако перед роспуском законодательного форума глава государства должна снова встретиться с парламентскими фракциями для консультаций.

"Майя Санду спросит фракции, готовы ли они назначить правительство, в противном случае будут выполнены все условия для роспуска парламента. В этом случае депутаты могут настаивать на выдвижении кандидата, поддерживаемого формализованным парламентским большинством, для создания нового правительства", - рассказал Кырнац.

По его словам, этап консультаций с фракциями перед изданием указа о роспуске парламента является обязательным.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. Конституционный суд Молдовы 22 марта признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры лидера PAS Игоря Гросу на пост премьер-министра.

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