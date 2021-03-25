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Парламент Республики Молдова

Платформа Pentru Moldova не будет голосовать за правительство Гросу

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210325/34116022/platforma-pentru-moldova-ne-budet-golosovat-za-pravitelstvo-grosu.html

Депутаты от платформы Pentru Moldova и фракции Партии "Шор" в очередной раз выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Депутаты, входящие в парламентскую группу Pentru Moldova, заявили, что не будут голосовать за правительство под руководством лидера PAS Игоря Гросу. Об этом заявила законодатель Руксанда Главан на брифинге в четверг.

"То, что сегодня должно произойти в парламенте, – это новый эпизод театра абсурда... Депутаты Pentru Moldova не поддержат правительство Гросу", – сказала Главан.

По ее словам, цель предложения кабмина под руководством лидера PAS – приближение досрочных выборов. Как отметила депутата, "это правительство не хочет, чтобы за него голосовали".

Законодатели от Pentru Moldova и фракции Партии "Шор" заявили, что в очередной раз выражают поддержку кандидату в премьеры от парламентского большинства Владимиру Головатюку. Они настаивают на том, чтобы Головатюк был выдвинут главой государства "конституционным путем" в качестве кандидата в премьер-министры.

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