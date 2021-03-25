Социалисты, фракция "Шор" и Pro Moldova покинули заседание парламента

Депутаты от фракций Партии социалистов, Партии "Шор" и платформы Pro Moldova покидают заседание парламента, отметив, что не собирают участвовать в шоу по рассмотрению вотума доверия правительству Игоря Гросу. Депутаты заявили, что вернутся к работе после паузы.