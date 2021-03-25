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Парламент

Социалисты, фракция "Шор" и Pro Moldova покинули заседание парламента

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210325/34116541/Sotsialisty-fraktsiya-Shor-i-Pro-Moldova-pokidayut-zasedanie-parlamenta.html

Депутаты от фракций Партии социалистов, Партии "Шор" и платформы Pro Moldova покидают заседание парламента, отметив, что не собирают участвовать в шоу по рассмотрению вотума доверия правительству Игоря Гросу. Депутаты заявили, что вернутся к работе после паузы.

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