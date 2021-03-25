Социалисты, фракция "Шор" и Pro Moldova покинули заседание парламента

Депутаты от фракций Партии социалистов, Партии "Шор" и платформы Pro Moldova покидают заседание парламента, отметив, что не собирают участвовать в шоу по рассмотрению вотума доверия правительству Игоря Гросу. Депутаты заявили, что вернутся к работе после паузы.
В зале заседаний парламента осталось всего 43 депутата. Спикер законодательного органа сообщила, что кворума нет.
Лидер молдавских социалистов Игорь Додон сообщил, как поведет себя фракция на заседании парламента, где планируется рассмотреть вотум доверия правительству Игоря Гросу.
Что произойдет, если правительство Игоря Гросу не будет назначено, обязана ли президент страны Майя Санду начать новые консультации с парламентскими фракциями - на эти вопросы ответил эксперт.
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