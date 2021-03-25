В парламенте Молдовы нет кворума для рассмотрения вотума доверия кабмину Гросу

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Кворума для рассмотрения вотума доверия правительству под руководством Игоря Гросу в парламенте нет. Об этом заявила спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.
Это произошло после того, как фракции Партии социалистов, партии "Шор" и Pentru Moldova покинули зал заседаний в знак протеста против рассмотрения программы и состава кабмина Гросу. Однако депутаты сообщили, что готовы вернуться на заседание для рассмотрения других вопросов, включенных в повестку.
"В зале 43 депутата, и у нас нет кворума. Объявляется пауза до 11.30", – сказала Гречаная.
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