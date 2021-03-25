Филип: PAS и администрация президента сделали все, чтобы в стране царил хаос

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Глава Демпартии Молдовы Павел Филип считает, что произошедшее в четверг в парламенте – безвкусный спектакль, учитывая, что Игорь Гросу не очень-то и хотел, чтобы его избрали премьер-министром. Демократ обвиняет в этом президента Молдовы Майю Санду и лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона, которые, по его словам, якобы стремятся к получению политических дивидендов.

"Циничное и лицемерное шоу, но за которым мы должны следить до конца.... То, как было предложено это правительство, близко к объявлению войны. То нам нужны голоса, то они нам не нужны... Плохо, что Конституция нарушается старыми методами, именно теми, которые критиковали в прошлом", – сказал Филип.

По его словам, тот факт, что оба политика, Санду и Додон, вышли во второй тур президентских выборов, не дает им права участвовать в этой политической игре во время пандемии. Демократ считает, что в сложившейся ситуации в стране на фоне пандемического кризиса политические силы должны были объединиться для поиска решений и выхода из ситуации.

"Сложно сказать, каковы были настоящие намерения того, что произошло сегодня, но создается впечатление, что PAS и администрация президента сделали все, чтобы в стране продолжал царить хаос", – сказал Филип.

Политик утверждает, что граждане республики теперь должны быть готовы к тяжелым временам.

"Рейтинги приходят и уходят. Слушайте, что говорят люди. А они говорят: не надо ссориться, они не хотят терять близких, терять бизнес, работу... Люди устали от ссор, от досрочных выборов, они хотят быть здоровыми, они хотят жить", – сказал Филип.

В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако в парламенте не оказалось кворума.

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