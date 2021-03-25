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Заседание Парламента 06/03/2020. Архивное фото

Канду - о попытке утверждения правительства: политические игры двух лагерей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210325/34117773/kandu-o-popytke-utverzhdeniya-pravitelstva-politicheskie-igry-dvukh-lagerey.html

Как считает лидер Pro Moldova, в момент, когда требовалась мобилизация и единство политического класса для преодоления социально-экономического кризиса, социалисты и PAS занимаются политическими играми в личных интересах. 

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Лидер Pro Moldova Андриан Канду назвал ситуацию с правительством абсурдной комедией. Об этом он сообщил на брифинге в четверг.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
В парламенте Молдовы нет кворума для рассмотрения вотума доверия кабмину Гросу

"То, что произошло сегодня в парламенте, – абсурдная комедия и издевательство над страной. Молдова переживает серьезнейший кризис, каждый день мы видим цифры, свидетельствующие о том, что умирают люди, что граждане теряют работу, теряют надежду на будущее. Сегодня в парламенте могли принять решение, для того чтобы хотя бы смягчить действие пандемического кризиса, чтобы можно было обсудить решения по экономическим и социальным проблемам, но политические игры и интересы некоторых возобладали", – сказал Канду.

По его словам, с одной стороны – входящая в парламентское большинство Партия социалистов и ее лидер, которые ставят превыше всего свои политические интересы. "С другой стороны, мы видим симулирование и спектакль, касающиеся правительства. Здесь имею в виду PAS, лидера этой партии и президента Молдовы", – отметил политик.

По его мнению, в момент, когда требовалась мобилизация и единство политического класса для преодоления социально-экономического кризиса, эти два лагеря занимаются не чем иным, как политическими играми в личных интересах. 

В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако в парламенте не оказалось кворума.

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