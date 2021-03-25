Гросу: досрочные выборы – единственное решение для очистки парламента

Первое заявление Игоря Гросу, после того как в парламенте провалилось рассмотрение вотума доверия правительству под его руководством.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Лидер партии PAS Игорь Гросу, кандидатуру которого на пост премьера парламент даже не стал обсуждать, заявил, что досрочные парламентские выборы – единственное решение для очистки высшего законодательного органа. Об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"Мы с коллегами были готовы взять на себя ответственность. Сегодня было еще одно подтверждение того, что большинство депутатов этого парламента не думают о благе людей... То, что было сегодня, – это еще одно подтверждение, что этот парламент не может управлять кризисами, которые переживает Молдова, в частности, пандемический, не может обеспечить реальное большинство, которое смогло бы поддержать правительство каким бы оно ни было, не может помочь экономике и бороться с коррупцией и ворами ", – сказал Гросу.

По его словам, позиция PAS остается той же – необходимо мобилизовать все усилия для решения пандемического кризиса и организации досрочных парламентских выборов.

Он рассказал, что будет после провала его попытки возглавить кабинет министров.

"Далее дискуссия переходит в русло президентской администрации, Конституционного суда. Посмотрим как будут развиваться дела завтра. Но условия как бы есть для проведения досрочных выборов", – отметил Гросу.

В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако из-за отсутствия кворума эта попытка оказалась исчерпанной – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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