Гречаная: к вопросу вотума доверия кабмину Гросу парламент не будет возвращаться

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Вопрос о рассмотрении программы и состава правительства Игоря Гросу исчерпан, и парламент больше возвращаться к нему не будет. Об этом заявила спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.
"Из-за того, что несколько фракций покинули зал заседаний парламента при рассмотрении первого вопроса об обращении Игоря Гросу – кандидата на пост премьера, то первый вопрос считается исчерпанным. К этому вопросу больше не возвращаемся", – сказала Гречаная.
В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако в парламенте не оказалось кворума.
Как считает лидер Pro Moldova, в момент, когда требовалась мобилизация и единство политического класса для преодоления социально-экономического кризиса, социалисты и PAS занимаются политическими играми в личных интересах.