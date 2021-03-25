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Зинаида Гречаная. Архивное фото

Гречаная: к вопросу вотума доверия кабмину Гросу парламент не будет возвращаться

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210325/34118019/grechanaya-vopros-votuma-doveriya-kabminu-grosu-parlament-ne-budet-vozvraschatsya.html

Спикер высшего законодательного органа отметила, что к вопросу о рассмотрении программы и состава правительства Игоря Гросу парламент больше возвращаться не будет.

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
Социалисты, фракция "Шор" и Pro Moldova покинули заседание парламента
КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Вопрос о рассмотрении программы и состава правительства Игоря Гросу исчерпан, и парламент больше возвращаться к нему не будет. Об этом заявила спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.

"Из-за того, что несколько фракций покинули зал заседаний парламента при рассмотрении первого вопроса об обращении Игоря Гросу – кандидата на пост премьера, то первый вопрос считается исчерпанным. К этому вопросу больше не возвращаемся", – сказала Гречаная.

В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако в парламенте не оказалось кворума.

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