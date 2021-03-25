Гречаная: к вопросу вотума доверия кабмину Гросу парламент не будет возвращаться

Спикер высшего законодательного органа отметила, что к вопросу о рассмотрении программы и состава правительства Игоря Гросу парламент больше возвращаться не будет.

© Sputnik / Rodion Proca Социалисты, фракция "Шор" и Pro Moldova покинули заседание парламента Вопрос о рассмотрении программы и состава правительства Игоря Гросу исчерпан, и парламент больше возвращаться к нему не будет. Об этом заявила спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.

"Из-за того, что несколько фракций покинули зал заседаний парламента при рассмотрении первого вопроса об обращении Игоря Гросу – кандидата на пост премьера, то первый вопрос считается исчерпанным. К этому вопросу больше не возвращаемся", – сказала Гречаная.

В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако в парламенте не оказалось кворума.

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