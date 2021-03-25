Слусарь: PAS не собиралась голосовать за правительство Гросу

Фракция партии "Достоинство и правда" по прежнему выступает за назначение антикризисного полномочного правительства.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Фракция партии "Действие и солидарность" (PAS) не собиралась голосовать за собственное правительство под руководством Игоря Гросу. Об этом в ходе брифинга заявил вице-спикер парламента и заместитель председателя партии "Достоинство и правда" (DA) Александр Слусарь.

Он назвал происходящее в парламенте цирком, срежиссированным Партией социалистов, партией "Шор" и фракцией PAS.

"Ко мне сегодня подошел кандидат в премьеры и сказал, что PAS не будет голосовать за собственное правительство. Говорю это со всей ответственностью. Это политическая игра, издевательство", — заявил в ходе брифинга вице-председатель DA Александр Слусарь.

По его словам, фракция партии DA по прежнему выступает за назначение антикризисного полномочного правительства.

"Платформа DA еще в декабре предложила антикризисное правительство, и сейчас мы уже двигались бы к досрочным выборам в июне-августе", — заявил Слусарь.

Политик считает, что досрочные выборы не могут быть организованы в ближайшие месяцы из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

"Выборы не будут объявлены завтра или послезавтра. Они понимают, что не могут пойти на избирательную кампанию сейчас, до всеобщей вакцинации и стабилизации ситуации. Если не добавится у них ума и они не поймут, что нужно антикризисное правительство, то страна будет управляться кабмином без полномочий, который больше не хочет исполнять свои обязанности", — добавил Слусарь.

В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако в парламенте не оказалось кворума.

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