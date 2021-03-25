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Парламент Республики Молдова

Фуркулицэ - о роспуске парламента Молдовы: когда это может произойти

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210325/34118272/furkulitse-o-rospuske-parlamenta-moldovy-kogda-eto-mozhet-proizoyti.html

Глава фракции социалистов в молдавском парламенте обозначил условия, при которых может быть распущен высший законодательный орган.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Парламентское большинство вновь выразило поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявило о несогласии с роспуском высшего законодательного органа. Об этом заявил глава фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ на заседании парламента в четверг.

"Абсолютное формализованное парламентское большинство в номинальном составе из 53 депутатов еще раз выражает поддержку выдвинутому кандидату на пост главы правительства Владимиру Головатюку. Согласно пункту 77 постановления Конституционного суда от 22 марта 2021 года объявляем о несогласии с тем, что касается роспуска парламента Молдовы. Выражаем готовность к консультациям, для того чтобы избежать конституциональной блокировки", – сказал Фуркулицэ.

По его словам, роспуск парламента может быть только в том случае, если бездействие связано с самим законодательным органом, а не с другими государственными структурами и политическими деятелями.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
В парламенте Молдовы нет кворума для рассмотрения вотума доверия кабмину Гросу

"Эти конституционные принципы четко сформулированы в заключениях Венецианской комиссии... Если кандидат от большинства не сможет сохранить этот статус в случае отказа или других форс-мажорных обстоятельств, парламентское большинство определит и представит в приоритетном порядке другого кандидата на премьер-министра", – уточнил Фуркулицэ.

Депутаты от фракций Партии социалистов, партии "Шор" и Pentru Moldova после этого покинули зал заседаний парламента. Спикер законодательного органа объявила об отсутствии кворума и закрыла заседание, отметив, что депутаты соберутся в пятницу в 10.00.

В четверг в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, однако из-за отсутствия кворума эта попытка оказалась исчерпанной – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS.

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