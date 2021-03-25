КС запретил доставлять должников к судоисполнителям в принудительном порядке

Конституционный суд признал неконституционным положение о принудительном приводе должников к судебному исполнителю. Об этом по итогам обращения одного из судей кишиневского суда заявила глава КС Домника Маноле.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Своим решением Конституционный суд признал несоответствующей основному закону статью 73 Исполнительного кодекса, которая описывает процедуру принудительного привода должника в том случае, когда он добровольно не является к судоисполнителю.

"Суд постановил, что принудительный привод должника является чрезмерной мерой. В этом контексте суд постановил, что принудительный привод должника к судебному исполнителю не способствует достижению цели исполнительного производства", – говорится в решении КС.

По мнению судей КС, целью процедуры, предусмотренной статьей 73 Исполнительного кодекса, является доведение до сведения должника действий судебного исполнителя. При этом суд отмечает, что принудительный привод должника к судебному исполнителю с целью его информирования не имеет смысла.

В соответствии с отмененной статьей, в случае если должник повторно не являлся по требованию судебного исполнителя, судебная инстанция по представлению судебного исполнителя могла вынести решение о его приводе, который осуществлялся органами внутренних дел по месту жительства должника, а расходы по приводу возлагались на него же.

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