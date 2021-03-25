И. о. главы Минюста: попытка утвердить кабмин Гросу провалилась – что дальше

Исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы прокомментировал дальнейшие шаги, после того как в парламенте провалилась попытка вотума доверия правительству Игоря Гросу.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности главы Минюста Фадей Нагачевский, комментируя провал вотума доверия правительству под руководством лидера PAS Игоря Гросу, отметил, что есть политическая воля парламентского большинства для утверждения кабинета министров.

"Вопрос дня: что последует после того, как правительство Гросу не было утверждено? Ответ лежит на поверхности. Мы – парламентская республика. В законодательном органе есть политическая воля большинства для утверждения правительства", – написал Нагачевский на своей странице в Facebook.

По его словам, все заявления о двух попытках голосования в парламенте и трех месяцах с момента отставки Иона Кику с поста премьера неуместны в условиях наличия политической воли для утверждения правительства.

И. о. министра юстиции уточнил, что "любая попытка принудительно распустить парламент, у которого есть политическая воля для утверждения правительства, обладает эффектом углубления конституционного кризиса или создания нового кризиса и может даже рассматриваться как нарушение конституционных обязательств президента как нейтральной власти".

"Рекомендую тем, кто испытывает искушение насильственно распустить парламент в условиях, когда есть политическая воля для утверждения правительства, хорошо проанализировать и вспомнить июнь 2019 года. Тогда также были люди, которые выступали против политической воли парламента утвердить кабмин…", – сказал и. о. главы Минюста.

По его словам, с точки зрения верховенства закона с тех пор ничего не изменилось.

"Любые действия против этой воли подлежат санкциям. За парламентаризм надо бороться. Надеюсь, все понимают, что противостояние с парламентом, шантаж не имеют шансов на успех. Любое решение может быть реализовано только при достижении консенсуса с большинством депутатов парламента", – заключил Нагачевский.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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