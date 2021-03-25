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Встреча Майи Санду и Олега Васнецова

Санду обсудила с Васнецовым поставки "Спутника V" и активизацию сотрудничества

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (313)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210325/34126958/Sandu-obsudila-s-Vasnetsovym-postavki-vaktsiny-i-aktivizatsiyu-sotrudnichestva.html

Молдавский президент попросила помощи у Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине от коронавируса, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в четверг встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым, гендиректором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем РФ в Молдове Владиславом Дарваем.

Старт вакцинации от коронавируса
© Sputnik / Сергей Аверин
Майя Санду прокомментировала возможную покупку Молдовой вакцины "Спутник V"

Президент обсудила с главой российской дипмиссии эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране.

"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине"Спутник V", учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", - написала Майя Санду в соцсети.

По ее словам, чем раньше будет обеспечен доступ населения к вакцине против COVID-19, тем скорее у страны появится "шанс вернуться к нормальному существованию".

Также у президента состоялась беседа с генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем Российской Федерации в Республике Молдова Владиславом Дарваем. В частности, собеседники говорили об активизации торгово-экономических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (313)

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