Санду обсудила с Васнецовым поставки "Спутника V" и активизацию сотрудничества

Молдавский президент попросила помощи у Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине от коронавируса, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в четверг встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым, гендиректором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем РФ в Молдове Владиславом Дарваем.

Президент обсудила с главой российской дипмиссии эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране.

"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине"Спутник V", учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", - написала Майя Санду в соцсети.

По ее словам, чем раньше будет обеспечен доступ населения к вакцине против COVID-19, тем скорее у страны появится "шанс вернуться к нормальному существованию".

Также у президента состоялась беседа с генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем Российской Федерации в Республике Молдова Владиславом Дарваем. В частности, собеседники говорили об активизации торгово-экономических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

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