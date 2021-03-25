Политические игры по-молдавски: поддавки, файтинг и стратегия досрочных выборов

Новый эпизод политического кризиса в Молдове: игра в правительство без шансов, парламентские страсти и прогнозы на будущее.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Абсурдная комедия, безвкусный спектакль, цирк, шоу – такую оценку дали депутаты заседанию парламента в четверг, где должна была обсуждаться программа и состав правительства под руководством лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Гросу.

Попытка утверждения "кабмина-копипасты" провалилась, как и месяц назад в случае с кандидатом от той же PAS Натальей Гаврилицей . Политические силы продолжают файтинг, перекладывая ответственность за происходящее друг на друга, обмениваясь обвинениями в несостоятельности разрешить кризис и попеременно обращаясь в Конституционный суд.

О том, с каким настроением выходили депутаты после заседания парламента, об оценках ситуации в стране, а также о прогнозах, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

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Вотум провалился – в чем причина

Обсуждение программы и состава правительства под руководством Гросу по факту даже не успело начаться. Только спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная заявила о том, что повестка заседания утверждена и можно переходить к рассмотрению обращения кандидата в премьеры, как социалисты, фракция Партии "Шор" и депутаты от Pentru Moldova объявили, что не собираются участвовать в "этом шоу", и покинули зал заседаний.

"Из-за того, что несколько фракций покинули зал заседаний парламента при рассмотрении первого вопроса по поводу обращения Игоря Гросу – кандидата на пост премьера, то первый вопрос считается исчерпанным. К этому вопросу больше не возвращаемся", – сказала Гречаная.

Таким образом, вотум доверия кабмину Гросу в парламенте провалился, даже не дойдя до стадии обсуждений.

Слусарь: "Это издевательство"

Фракция партии PAS не собиралась голосовать за собственное правительство под руководством Игоря Гросу, заявил вице-спикер парламента, заместитель председателя партии "Достоинство и правда" (DA) Александр Слусарь.

Он назвал происходившее в парламенте цирком, срежиссированным фракциями социалистов, Партии "Шор" и PAS.

"Ко мне сегодня подошел кандидат в премьеры и сказал, что PAS не будет голосовать за собственное правительство. Говорю это со всей ответственностью. Это политическая игра, издевательство", – Слусарь.

Позже он опубликовал подтверждение своих слов на странице в Facebook.

По его словам, фракция партии DA по-прежнему выступает за назначение антикризисного полномочного правительства.

Филип: "Эо безвкусный спектакль"

Глава Демпартии Молдовы Павел Филип считает, что произошедшее в четверг в парламенте – безвкусный спектакль, учитывая, что Игорь Гросу не очень-то и хотел, чтобы его избрали премьер-министром.

По его словам, тот факт, что Майя Санду и Игорь Додон, вышли во второй тур президентских выборов, не дает им права участвовать в этой политической игре во время пандемии. Демократ считает, что в сложившейся ситуации в стране на фоне пандемического кризиса политические силы должны были объединиться для поиска решений и выхода из ситуации.

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"Сложно сказать, каковы были настоящие намерения того, что произошло сегодня, но создается впечатление, что PAS и администрация президента сделали все, чтобы в стране продолжал царить хаос", – сказал Филип.

Канду: "Это абсурдная комедия"

То, что произошло в четверг в парламенте, – абсурдная комедия и издевательство над страной, заявил лидер Pro Moldova Андриан Канду.

По его мнению, несмотря на тяжелейший кризис в республике, политические игры и интересы некоторых игроков возобладали.

Канду отметил, что в момент, когда требовалась мобилизация и единство политического класса для преодоления социально-экономического кризиса, эти два лагеря занимаются не чем иным, как политическими играми в личных интересах.

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Фуркулицэ: о большинстве и кандидате

Парламентское большинство, состоящее из фракции социалистов, Партии "Шор" и группы Pro Moldova, вновь выразило поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявило о несогласии с тем, что касается роспуска законодательного органа.

"Выражаем готовность к консультациям, для того чтобы избежать конституциональной блокировки", – сказал глава фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

По его словам, роспуск парламента может быть только в том случае, если бездействие связано с самим законодательным органом, а не с другими государственными структурами и политическими деятелями.

"Если кандидат от большинства не сможет сохранить этот статус в случае отказа или других форс-мажорных обстоятельств, парламентское большинство определит и представит в приоритетном порядке другого кандидата на премьер-министра", – уточнил Фуркулицэ.

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Гросу: досрочные выборы = расчистка парламента

После провала в парламенте лидер PAS заявил, что досрочные парламентские выборы – единственное решение для очистки высшего законодательного органа.

На вопрос о том, что последует дальше, он отметил, что дискуссии переходят в русло президентской администрации, Конституционного суда.

"Посмотрим, как будут развиваться дела завтра. Но условия как бы есть для проведения досрочных выборов", – отметил Гросу.

Додон: Санду будет бороться за роспуск парламента

После того как попытка вотума доверия правительству Гросу провалилась, возник вопрос, что ждет страну дальше.

Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что глава государства Майя Санду намерена просить у Конституционного суда права на роспуск парламента. И это, как отметил политик, вопреки конституционным нормам и рекомендациям Венецианской комиссии о том, что нельзя распускать законодательный орган, в котором есть большинство, готовое проголосовать за назначение нового правительства.

"Что будет дальше? Майя Санду будет бороться за роспуск парламента, ради удовлетворения своих политических амбиций и фантазий толкая страну в предвыборную лихорадку при тысячах новых случаев заражения и сотнях смертей в неделю", – сказал Додон.

По его словам, социалисты будут отстаивать свою принципиальную позицию: "Сейчас надо назначить дееспособное правительство, обуздать кризис, закупить вакцины – и только после этого можно говорить о выборах".

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Нагачевский - о перспективах роспуска парламента

Ответ на вопрос, что последует после того, как правительство Гросу не было утверждено, лежит на поверхности, считает исполняющий обязанности главы Минюста Фадей Нагачевский.

По его словам, Молдова – парламентская республика, а в законодательном органе есть политическая воля большинства для утверждения правительства.

Как считает и. о. министра, все заявления о двух попытках голосования в парламенте и трех месяцах с момента отставки Иона Кику с поста премьера неуместны в условиях наличия политической воли для утверждения правительства.

"Любая попытка принудительно распустить парламент, у которого есть политическая воля для утверждения правительства, обладает эффектом углубления конституционного кризиса или создания нового кризиса и может даже рассматриваться как нарушение конституционных обязательств президента как нейтральной власти", – сказал Нагачевский.

Досрочные выборы или еще один кандидат в премьеры

Экс-глава Конституционного суда (КС) Виктор Пушкаш заявил в комментарии Sputnik Молдова, что президент не может распустить парламент и начать процедуру досрочных выборов, пока не проконсультируется с парламентскими фракциями и не получит положительное заключение со стороны КС о том, что есть соответствующие обстоятельства.

"Чтобы поднять вопрос о роспуске парламента, необходимо проконсультироваться с парламентскими фракциями. Так написано в статье 85 Конституции… Во время консультаций парламентское большинство, если оно есть, может предложить своего кандидата. В Конституции прописано, что президент "может". То есть он не обязан, хотя эти три месяца истекли. Это окошко признано в том числе решением Конституционного суда", – уточнил Пушкаш.

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Эксперт пояснил, какие варианты остаются для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов. После того как депутаты от ПСРМ обжаловали в Конституционном суде указ президента о выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры, может оказаться, что первая попытка утвердить главу кабмина не была исчерпана.

"Должна быть еще одна попытка. И тогда можно предложить кандидата парламентского большинства. Но необходимо посмотреть, если оно есть, потому что это парламентское большинство не политическое, а техническое. То есть они собираются только для того, чтобы проголосовать за кандидата в премьеры", – отметил Пушкаш.

Доктор политических наук Виктор Жук в комментарии Sputnik Молдова заявил, что президенту необходимо организовать другие консультации с парламентскими фракциями и группами.

"И тут будут два мнения. С одной стороны – формализованное парламентское большинство в поддержку кандидатуры Владимира Головатюка в премьеры, а с другой – запрос других политических игроков обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать обстоятельства для досрочных выборов", – считает аналитик.

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По его мнению, именно КС должен найти выход из этого кризиса, так как политические силы не ведут искренний диалог и не могут идентифицировать ощутимые решения, чтобы преодолеть эту ситуацию.

Политический аналитик Валентин Крылов в комментарии Sputnik Молдова отметил, что не только политический, а всеобъемлющий кризис в республике, связанный с плачевным экономическим положением, очень тяжелой пандемической ситуацией, будет нарастать и приобретать непредсказуемые размеры.

"Глубоко убежден, что президент изначально не хотела и не хочет сегодня никакого постоянного действующего правительства, а выступает за досрочные парламентские выборы. Для этого и был разыгран этот политический спектакль", – сказал Крылов.

По его словам, учитывая ситуацию в стране с коронавирусом, президентом принимается чисто политическое решение, которое никак не соответствует духу и букве Конституции.

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Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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