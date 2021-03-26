Игорь Додон: парламентское большинство не допустит досрочных выборов

Лидер социалистов заявил, что даже если Конституционный суд примет решение о роспуске парламента, оно встретит жесткую реакцию в парламенте.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Игорь Додон заявил, что парламентское большинство не допустит досрочных парламентских выборов, даже если КС примет такое решение.

Об этом лидер социалистов сообщил в рамках своего видеоблога в пятницу. При этом он обратился к членам Конституционного суда, напомнив им о событиях лета 2019 года.

"Тогда прежним составом Конституционного суда были приняты решения против воли парламентского большинства. Судьи заявили, что парламент должен быть распущен по желанию Плахотнюка.<...> Теперь Майя Санду хочет использовать Конституционный суд как инструмент борьбы", — сказал Додон.

Лидер социалистов подчеркнул, что даже если КС примет решение о роспуске парламента, то оно встретит жесткую реакцию в законодательном органе.

"Хочу довести до сведения нынешнего состава Конституционного суда. Если сейчас вы заявите о роспуске, вы думаете, что парламентское большинство не примет решения о захваченном государстве и об узурпации государственной власти, как в 2019 году?" — задал риторический вопрос лидер социалистов.

"Парламентское большинство не допустит досрочных парламентских выборов", — подчеркнул Додон.

На досрочные парламентские выборы денег не выделят

Также Додон заявил, что парламент "не даст ни копейки" на проведение досрочных парламентских выборов.

"Ни один депутат, ни один министр не поднимут руку" за подобные поправки к бюджету, уточнил он. По словам лидера социалистов, бюджетные средства должны быть потрачены на приобретение вакцины от коронавируса, а не на проведение выборов.

"У нас есть еще дополнительные возможности блокировать "хотелки" президента, о которых я сейчас не хочу говорить, — пояснил Додон. — Пока не будет доставлен в страну один миллион вакцин, никаких досрочных парламентских выборов не будет".

Отвечая на вопросы зрителей видеоблога, Додон призвал "не обращать внимание на президента и изолировать ее от политической жизни".

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