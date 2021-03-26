Депутаты приняли декларацию против роспуска парламента

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Парламент на очередном заседании в пятницу принял декларацию о несогласии с роспуском высшего законодательного органа республики. За документ проголосовали 54 депутата.

Согласно тексту документа, депутаты парламента не согласны с предлагаемым президентом роспуском Высшего законодательного органа и сообщают главе государства об открытости к консультациям по вопросу формирования правительства.

"Считаем, что не были исчерпаны все конституционные пути к разблокированию кризиса и формированию кабинета министров", - заявил депутат ПСРМ Василе Боля.

В итоге документ приняли голосами парламентского большинства.

В ходе рассмотрения декларации несколько парламентариев раскритиковали эту инициативу, в частности, Демократическая партия отказалась голосовать за данный документ.

"Мы присутствуем на спектакле. Это помешает другим декларациям. Мы согласны, что нужно функциональное правительство, но не любой ценой", - подчеркнул демократ Николае Чубук.

В свою очередь член фракции "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко напомнил, что принятая ранее декларация об осуждении политического туризма не дала результатов. Соответственно, по его мнению, после принятия этой декларации парламенту также может грозить роспуск.

Напомним, ранее в администрации президента сообщили, что глава государства в пятницу приглашает парламентские фракции на консультации. Санду намерена обсудить с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

Напомним, ранее в высшем законодательном органе провалился вотум доверия кабинету министров под руководством Игоря Гросу ввиду отсутствия кворума.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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