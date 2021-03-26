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Майя Санду

Может ли Санду просить роспуска парламента – ответ эксперта

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210326/34134982/mozhet-li-sandu-prosit-rospuska-parlamenta-otvet-eksperta.html

В Молдове создалась кризисная ситуация, в которой невозможно сформировать новое правительство. Такого мнения придерживается эксперт в области конституционного права.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац прокомментировал в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова политические события, произошедшие за последние три месяца в республике. 

Юрист пришел к выводу, что в нашей стране создана кризисная ситуация, в которой более невозможно сформировать новое правительство.

Кырнац перечислил произошедшие события и неудачные попытки назначить кабинет министров.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Первая попытка, 28 декабря, когда парламентские фракции были приглашены для консультации с Санду. В то время не было парламентского большинства для выдвижения кандидата и президент выдвинула Наталью Гаврилицу. Затем последовал пинг-понг с Дурлештяну, а затем возобновились консультации. Потом снова не было формального большинства и Санду назначила Гросу. Все это длилось в течение трех месяцев, но могло произойти и за один день, тогда не создался бы кризис", – считает Кырнац.

По его мнению, в четверг в парламенте был позорный день, когда депутаты не стали рассматривать программу и состав правительства кандидата в премьеры Игоря Гросу. Как полагает Кырнац, народные избранники забыли о своих обязательствах. Но в то же время, как подчеркнул эксперт, была исчерпана вторая попытка назначить главу исполнительной власти. 

В этих условиях, как уверен Кырнац, у президента появились рычаги воздействия, чтобы потребовать роспуска парламента.

"Если этот кризис длится три месяца и если были исчерпаны две попытки назначить правительство, а также прошли переговоры главы государства с парламентскими фракциями, то Санду вправе обратиться в Конституционный суд и потребовать роспуска парламента. Оценка КС является обязательной", – объяснил Кырнац.

Как подчеркнул собеседник, назначенные на пятницу консультации президента и парламентских фракций также очень важны.

"Сегодня парламентское большинство скажет Майе Санду, что у них есть кандидат на пост премьер-министра. Санду отвергнет эту идею, сославшись на кризис и на узурпированное государство, скажет, что у нас нет справедливости и что этот парламент дискредитирован. Также она попросит введения чрезвычайного положения и досрочные выборы в парламент перенесутся на два месяца", – предположил Кырнац.

Напомним, в пятницу проходят переговоры президента с парламентскими фракциями. Санду намерена обсудить с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

В то же время на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата. 

Ранее в высшем законодательном органе провалился вотум доверия кабинету министров под руководством Игоря Гросу ввиду отсутствия кворума. 

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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