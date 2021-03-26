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В посольства нескольких стран в Молдове прибыли новые руководители

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210326/34135338/v-moldove-novye-posly-neskolkikh-stran.html

Вновь прибывшие послы иностранных государств вручили верительные грамоты президенту Молдовы Майе Санду.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла в пятницу верительные грамоты одобренных послов нескольких государств. Об этом сообщили в администрации президента. 

  • Мария Капитанович от Республики Хорватия с резиденцией в Бухаресте;
  • Брюс Кевин Джеффри Эдвардс от Содружества Австралии с резиденцией в Киеве; 
  • Сири Барри от Королевства Норвегия с резиденцией в Бухаресте;
  • Стефан Томашевич от Республики Сербия с резиденцией в Бухаресте;

Как отметили в официальном сообщении, президент Санду провела беседу с каждым послом, затронув вопросы, касающиеся пандемической ситуации в их странах, развития политического, экономического и культурного сотрудничества, а также улучшения существующего потенциала во всех областях, представляющих общий интерес.

"Мы хотим активизировать обмен опытом и передовой практикой с другими странами в управлении кампанией вакцинации против COVID-19, поддержке секторов, затронутых пандемическим кризисом и преодолении последствий этого кризиса", – заявила президент Санду на встречах.

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