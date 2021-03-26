В посольства нескольких стран в Молдове прибыли новые руководители

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла в пятницу верительные грамоты одобренных послов нескольких государств. Об этом сообщили в администрации президента.

Мария Капитанович от Республики Хорватия с резиденцией в Бухаресте;

Брюс Кевин Джеффри Эдвардс от Содружества Австралии с резиденцией в Киеве;

Сири Барри от Королевства Норвегия с резиденцией в Бухаресте;

Стефан Томашевич от Республики Сербия с резиденцией в Бухаресте;

Как отметили в официальном сообщении, президент Санду провела беседу с каждым послом, затронув вопросы, касающиеся пандемической ситуации в их странах, развития политического, экономического и культурного сотрудничества, а также улучшения существующего потенциала во всех областях, представляющих общий интерес.

"Мы хотим активизировать обмен опытом и передовой практикой с другими странами в управлении кампанией вакцинации против COVID-19, поддержке секторов, затронутых пандемическим кризисом и преодолении последствий этого кризиса", – заявила президент Санду на встречах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova