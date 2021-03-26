Эксперт: каковы шансы у обращения ПСРМ о назначении Натальи Гаврилицы

Эксперт рассказал о шансах запроса депутатов от ПСРМ, в котором они оспорили указ Майи Санду о назначении Натальи Гаврилицы кандидатом на пост премьер-министра.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Специалист в области конституционного права Теодор Кырнац прокомментировал в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова обжалование в Конституционном суде представителями ПСРМ указа, согласно которому Наталья Гаврилица была назначена кандидатом на пост премьер-министра. И это несмотря на то, что документ был опубликован в январе, и голосование по этой кандидатуре состоялось.

Социалисты заявили, что публикация указа, подписанного Майей Санду 27 января 2021 года, не имела силы на момент запроса вотума доверия предлагаемому кабинету министров и правительственной программе (8 и 11 февраля), потому что указ был опубликован в Официальном мониторе 26 февраля. Теперь судьи Конституционного суда должны высказаться по этому обращению социалистов. Теодор Кырнац ответил на вопрос корреспондентов Sputnik Молдова о том, каковы шансы, что этот запрос будет удовлетворен в соответствии с ожиданиями ПСРМ.

"Указ можно было оспорить, когда он был принят, до того как он повлек за собой юридические последствия. После того, как это случилось, это уже указ с политическим оттенком. Гаврилица пришла в парламент, ей предоставили возможность представить программу, ее команда не получила ни одного голоса и указ с конституционной точки зрения исчерпал себя. И у КС нет другого решения, кроме как отклонить запрос как необоснованный или неприемлемый", - заявил эксперт.

Политический аналитик Роман Михэеш также прокомментировал решение социалистов.

"Я думаю, что это обращение социалистов было жестом отчаяния, чтобы потянуть время и попытаться наладить общение с администрацией президента, искать другие методы, но у запроса нет шансов на успех, мы должны ясно это сказать. Если они хотели атаковать, они должны были это сделать после первого тура", - уточнил Михэеш.

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Напомним, что 11 февраля депутаты парламента Республики Молдова единогласно отклонили кандидатуру премьер-министра Натальи Гаврилицы, предложенную Майей Санду.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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