ДПМ предложила Санду сформировать компромиссное правительство

Демпартия остается на собственных позициях и предлагает в этот период говорить только о том, как помочь людям.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Демократическая партия предлагает президенту Майе Санду отказаться на время от идеи проведения досрочных выборов и сконцентрироваться на борьбе с пандемией. Об этом по итогам консультаций с президентом заявил глава ДПМ Павел Филип.

"Что будет происходить в Молдове в ближайшее время до досрочных выборов? Кто будет управлять кризисом? Кто организует вакцинацию? Кто управляет экономическим кризисом? На эти вопросы мы не получили ответа", - заявил глава ДПМ.

По словам Филипа, Демпартия остается на собственных позициях и предлагает в этот период говорить только о том, как помочь людям.

"Мы предложили президенту прекратить политическую борьбу, отложить на время идею досрочных выборов и провести консультации с партиями о назначении компромиссного правительства, которое будет эффективно справляться с кризисом", — добавил Филип.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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