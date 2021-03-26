Слусарь о консультациях с Санду: это лишь формальность, решение принято

По мнению представителей партии "Достоинство и правда", Молдова еще долгое время будет находиться в состоянии неопределенности и хаоса.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Консультации с президентом - лишь формальность, глава государства уже приняла решение о провоцировании досрочных выборов. Об этом по итогам консультаций с Майей Санду заявил заместитель председателя партии "Достоинство и правда" (DA) Александр Слусарь.

"Мы решили на заседании фракции, что пойду только я. Мы понимаем, что это всего лишь формальность. Никто не хотел искренней дискуссии, ни ранее, ни сейчас. Решение давно принято. Никогда президент не воспринимала всерьез предложения о назначении правительства", - заявил журналистам зампред DA.

Слусарь заявил, что Платформа DA остается на своих позициях и настаивает на формировании антикризисного правительства.

"Страна на неопределенное время будет управляться правительством Чокоя, которое не способно и не хочет управлять. До конца года скорее всего мы не получим зарубежной помощи. Страну никто не хочет спасать. Есть политический расчет. Оба главных политических игрока думают о своих политических интересах", - добавил Слусарь.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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