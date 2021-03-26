Гросу: досрочные выборы должны пройти летом

Партия "Действие и солидарность", как и прежде, настаивает на проведении в Молдове досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. По мнению главы фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) условия для роспуска парламента выполнены, а с кризисной эпидемиологической ситуацией сможет справиться и действующее временное правительство.

"Мы считаем, что условия для роспуска парламента выполнены. В течение трех месяцев с момента отставки прошлого правительства новое не было назначено, а также использованы две попытки в течение 45 дней", - заявил Гросу после консультаций с президентом Майей Санду.

Гросу отметил, что не обсуждал с президентом сроки организации досрочных выборов, но уточнил, что это должно произойти в предусмотренные законом временные рамки.

Глава фракции PAS назвал главным приоритетом управление пандемическим кризисом.

"Мы призываем политиков воздержаться от давления на госинституты. Давайте позволим им работать. Давайте не будем концентрироваться на дебатах, а поможем правительству, когда оно попросит принять какие-то решения и законы, которые необходимы правительству", - заявил Гросу.

На вопрос журналистов когда, по его мнению, смогут пройти выборы, Игорь Гросу сказал, что они должны быть организованы летом.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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