Какую силу имеет декларация о несогласии с роспуском парламента

Эксперты прокомментировали инициативу социалистов, которые предложили парламенту принять декларацию о несогласии с роспуском законодательного органа. За документ отдали голоса 54 депутата.

КИШИНЕВ, 26 марта - Sputnik. Политолог Роман Михэеш и эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац прокомментировали в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова принятую в пятницу парламентом декларацию о несогласии с роспуском Высшего законодательного органа страны.

По словам депутата ПСРМ Василе Боли, представившего документ, заявление должно быть доведено до президента Майи Санду, и в то же время она должна быть проинформирована о том, что парламентские фракции готовы провести консультации по вопросу о формировании нового правительства.

"Они могут принимать десятки деклараций, но важнее постановления Конституционного суда. Они никогда не захотят досрочных, людям надо кормить семьи, получать какую-то зарплату, иметь льготы, но мы должны уважать правовое поле", - заявил Михэеш.

По его мнению, в четверг идея парламентского большинства практически исчерпала себя.

"Как только они не пришли в парламент, чтобы обеспечить кворум, не пришли задать вопросы кандидату в премьер-министры, то с этого момента идеи о большинстве больше нет. Все потому, что в решении Конституционного суда указано, что у большинства есть возможность задать вопросы и оценить кандидата через голоса. Либо предоставить вотум доверия, либо на следующий день выдвинуть уже вотум недоверия. Вот здесь существует большинство, а уже постфактум такое большинство не имеет значения", - добавил другой эксперт Теодор Кырнац.

Также этот вопрос прокомментировал в своем еженедельном блоге в пятницу и лидер ПСРМ Игорь Додон.

"Роспуск парламента - это наказание для парламента, то есть увольняйте депутатов, если они не работают. Но если есть 51 депутат, парламентское большинство, заявившее, что они готовы голосовать за правительство, тогда почему следует распустить парламент?" - задался вопросом Додон.

По его мнению, это "амбиции и каприз женщины, которая сейчас является президентом страны".

"Это неправильно. Об этом говорят все международные нормы и Конституция. То, что происходит, - это чьи-то амбиции", - пояснил социалист.

Напомним, в пятницу прошли переговоры президента с парламентскими фракциями.

Санду обсуждала с депутатами роспуск парламента согласно ст. 85 Конституции, где говорится, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент после консультаций с фракциями вправе распустить парламент".

В то же время на очередном заседании Высшего законодательного органа приняли декларацию о несогласии с роспуском парламента. За документ проголосовали 54 депутата.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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