Консультации президента Молдовы с фракциями продолжатся 29 марта

Президент Молдовы Майя Санду не будет делать заявлений для прессы 26 марта, поскольку рассчитывает провести переговоры с фракциями Партии "Шор" и Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Консультации президента Майи Санду с парламентскими фракциями и группами продолжатся в понедельник, 29 марта.

"Консультации с отсутствующими группами и парламентскими фракциями продолжатся в понедельник, 29 марта. В 13.00 - с Партией "Шор", в 13.30 - с Партией социалистов Республики Молдова", - сообщили в президентской администрации.

По этой причине, как отметили в пресс-релизе, президент Майя Санду не будет делать заявлений для прессы 26 марта.

В пятницу Санду провела консультации с четырьмя парламентскими группами и фракциями - Pro Moldova, Демократической партией Молдовы, партией "Платформа "Достоинство и правда", партией "Действие и солидарность".

Ранее представители парламентской группы "За Молдову", куда входит и фракция "Шор", отказались идти на пятничные консультации с Санду.

"Мы видим, что повестка полна вопросов, которые много раз откладывали. Думаем, что граждане ждут, что мы как депутаты будем в первую очередь работать над конкретными действиями. Платформа Pentru Moldova подтвердила свое большинство в парламенте и поддерживает своего кандидата в премьер-министры. Нам кажется, что эти переговоры могут быть лишними", – заявила на заседании парламента депутат от фракции "Шор" Марина Таубер.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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